Filmés dans les Pyrénées, des ours profitent de la douceur hivernale

La saison hivernale apparaît comme particulièrement douce, avec plusieurs records de chaleur mensuels battus dans le Pays basque en février. Des températures qui ont perturbé l’hibernation des ours. Le 23 février dernier, l’association Pays de l’ours et le Fonds d’intervention éco-pastoral (Fiep) ont ainsi publié sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos d’une femelle et ses deux oursons en train de se balader en Vallée d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques) ces dernières semaines.

Pas d’hibernation

Ces images ont été capturées par des caméras automatiques qui permettent le suivi des ours dans cette région où l’espèce est progressivement réintroduite depuis les années 1990, explique le Huffington Post. Sur les clichés pris entre novembre 2023 et février 2024, on peut voir plusieurs individus suivis de près par les spécialistes, à savoir le mâle Rodri et la femelle Sorita et ses trois oursons. On peut les observer en train de vaquer à leurs occupations hors de leur tanière alors qu’ils sont censés être en sommeil.

Pour rappel, comme l’explique le site des Parcs nationaux de France, les ours n’hibernent pas à proprement parler. De novembre à mars, ils entrent en période de dormance hivernale afin de réussir à survivre malgré le manque de nourriture. Cependant, contrairement à la marmotte qui dort durant tout l’hiver, l’ours peut, si les températures se réchauffent durant la saison, réaliser « de courts déplacements autour de sa tanière ».

Un réveil courant

Ce phénomène de réveil des ours durant l’hiver semble être de plus en plus courant avec le réchauffement climatique. Néanmoins, pas d’inquiétude, ces perturbations ne seraient pas très graves pour cette espèce. « Les ours hibernent par adaptation, et pas par besoin physiologique », a expliqué à nos confrères du Point Alain Reynes, directeur de l’association Pays de l’ours.

Par conséquent, tant qu’il y a assez de nourriture, le réveil des ours ne pose pas problème dans les Pyrénées. Or, cette saison, au-delà même de la douceur des températures, les fruits se sont développés en grand nombre depuis l’automne. « Ils trouvent plus facilement à manger, et certains n’ont donc toujours pas commencé à hiberner », souligne Alain Reynes.