L’incendie d’une banque à Nanterre met le feu aux réseaux sociaux

«Mais vous êtes malade ? Mais putain… ça prend feu ! » Un petit mouvement de panique a gagné une agence bancaire de la Société générale à Nanterre, jeudi matin. Une femme, âgée de 52 ans, a tenté de mettre le feu après qu’un retrait lui a été refusé au guichet. « Le compte n’était pas approvisionné », justifie une source policière auprès du Parisien. Elle sort alors un bidon rempli d’un liquide inflammable et une mèche, et allume le feu.

une nouvelle reine est née #Nanterre pic.twitter.com/bZNf6P9k4K — 𝑀𝒾𝓀𝓎 ✨ (@MikeStnm_) February 16, 2024

Devant les témoins ébahis, qui sortent leurs téléphones pour filmer la scène, elle n’hésite pas à sourire et prendre la pose. Puis sort de la banque et s’assoit sur un élément de mobilier urbain, en attendant l’arrivée de la police. Dans l’agence bancaire, le feu se propage très peu, mais dégage assez de fumée pour déclencher une évacuation. Quand les forces de l’ordre arrivent, pistolets à impulsion électrique et armes à feu sorties, la suspecte est plaquée sans ménagement au sol malgré sa passivité, menottée et traînée jusqu’à un véhicule de police.

Les flics abusent de #Netflix , cette dame est psychologiquement perturbée , elle est assise et calme mais on sort le taser , on la jette au sol alors que c'était si simple de l'interpeller sans violence . l'autre qui veut saisir les téléphones 🤣 ridicule .#Nanterre #police pic.twitter.com/0qyV1B9hqE — Sam Deghout (@SamDeghout) February 17, 2024

La séquence a surtout enflammé les réseaux sociaux, entre vidéos prises par les passants, blagues en tout genre et reprises de ses poses sur TikTok. « Désolé mais la tantine de #Nanterre c’est la Khaleesi Française, je veux rien entendre », clame ainsi un post sur X. Selon ActuParis, la suspecte a été placée en garde à vue puis hospitalisée sous contrainte.