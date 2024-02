En baladant son chien, il trouve un os de dinosaure de 70 millions d’années

Il y a un peu moins de deux ans, tandis qu’il promenait son chien dans la forêt de Montouliers (Hérault), Damien Boschetto est tombé… sur un os. Mais ce jour-là, en se baissant pour admirer d’un peu plus près cette intrigante trouvaille, au bord d’une falaise, ce jeune homme ne savait pas encore qu’il allait être à l’origine d’une découverte exceptionnelle : ce petit os, qu’un éboulement avait récemment mis au jour, n’était rien de moins qu’une infime partie du fossile… d’un dinosaure. Un titanosaure, pour être plus précis. Un monstre (gentil) du Crétacé supérieur, d’une dizaine de mètres de long et, sans doute, de plusieurs mètres de haut, qui broutait là, il y a 70 millions d’années.

Damien Boschetto ne s’est pas, toutefois, promené ici par hasard. Car cet Héraultais est passionné de paléontologie, la science des fossiles. « Quitte à promener mon chien, je le fais à des endroits où je peux trouver des choses intéressantes ! », confie-t-il à 20 Minutes. Et dans le Saint-Chinianais, une région viticole aux portes de Béziers, ce n’est pas Jurassic Park, mais presque. Selon l’Association culturelle, archéologique et paléontologique (Acap) de Cruzy, engagée dans la recherche et la conservation des vestiges que renferment ces terres, plus de 25 espèces ont déjà été découvertes ici.

L'extraction du squelette a nécessité un travail acharné des bénévoles de l'Acap, d'étudiants et de jeunes scientifiques. - Association culturelle, archéologique et paléontologique (Acap) de Cruzy

« Ce jour-là, j’ai tout de suite reconnu certains ossements »

Mais la trouvaille de Damien Boschetto n’a rien de banal : c’est un squelette presque entier d’un titanosaure qui a été découvert, du crâne à la queue. Et ça, c’est rare. Car les squelettes ont souvent été, au fil des temps, charriés par les crues, et les os ont été dispersés. « Ce jour-là, j’ai tout de suite reconnu certains ossements, et j’ai prévenu mes collègues de l’Acap, témoigne Damien Boschetto. Ce n’est qu’après quelques jours de recherches, que nous nous sommes rendu compte que nous avions devant nous un squelette en connexion. Nous avons d’abord prélevé des os du bassin, puis la colonne vertébrale, puis la queue… Là, les fouilles ont pris une tout autre dimension. »

Pour Damien Boschetto et ses camarades de l’Acap, il était hors de question de révéler l’existence de ce dinosaure au grand jour, avant que son squelette ne soit mis à l’abri, pour éviter qu’il ne soit endommagé ou pillé par d’indélicats Indiana Jones en herbe. Alors pendant deux ans, les bénévoles, épaulés par des étudiants et de jeunes scientifiques, ont progressivement extrait le titanosaure du sol, sans que personne, ou presque, ne soit au courant. Finalement, ces dernières semaines, les ossements ont tous été emballés minutieusement dans des coques de plâtre, et transportés jusqu’au laboratoire de Cruzy.

Le squelette du dinosaure a été minutieusement emballé et transporté vers un laboratoire. - Association culturelle, archéologique et paléontologique (Acap) de Cruzy

« Ils sont probablement tous morts en même temps, dans une crue éclair »

Désormais, ils vont être étudiés de près par des scientifiques. Et par Damien Boschetto lui-même. Car cette étonnante découverte, un matin d’hiver, l’a convaincu de changer de vie. Le jeune homme, qui travaillait, jusqu’alors, dans le domaine de l’énergie, s’apprête à se lancer dans un master de paléontologie. Pour son mémoire, il est même probable qu’il planche sur le dinosaure qu’il a découvert, à Montouliers. Ou les dinosaures. Car si le titanosaure qui fait l’objet de toutes ses attentions est le mieux conservé, d’autres squelettes, moins complets, ont aussi été retrouvés, dans cette forêt héraultaise.

« Ils sont probablement tous morts en même temps, dans une crue éclair, détaille Damien Boschetto. Ils sont sans doute été emportés par des courants, et se sont retrouvés là. » Avant que leurs cadavres ne soient totalement recouverts, ce qui a permis leur conservation si exceptionnelle, ils ont sans doute fait le bonheur d’autres espèces. « On constate des traces de morsures de crocodiles, ou de carnivores », confie Damien Boschetto. Mais ce n’est que le début. Il ne fait aucun doute que les Alan Grant du Saint-Chinianais fassent d’autres découvertes exceptionnelles, dans les prochaines années.