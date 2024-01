Un concours lancé pour voir le dynamitage d’une tour de centrale à charbon

Ça va faire boum ! Le 11 février, le sol de la centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle), qui vient de redémarrer avec le froid, va trembler. Rien d’inquiétant : ce jour-là est prévu de longue le dynamitage de la plus haute des anciennes tours aéroréfrigérantes, dite « TAR 5 ».

D’une hauteur d’environ 120 mètres, elle sera foudroyée au matin à l’aide d’explosifs. Le but ? Permettre de transformer, à terme, le site en une éco-plateforme productrice d’énergies durables. Il restera alors au moins une « TAR » à détruire, la dernière en activité.

L’histoire n’en est pas là et pour le 11 février, Gazel énergie, l’exploitant du site, organise un jeu-concours. Le cadeau ? Des places, dix au total, pour assister au dynamitage. Pour y participer, il suffit de répondre à une question avant le 1er février à 17 heures : « Quelle est la hauteur de la tour TAR 5 ? ». Il ne reste ensuite qu’à « liker et partager » la page Facebook de l’organisateur. « Un tirage au sort déterminera les 5 vainqueurs de 2 places chacun pour le dynamitage et le cocktail déjeunatoire, les animations pour petits et grands et le showroom de l’histoire industrielle du site Émile-Huchet. »

CONCOURS - Ouvert jusqu'à jeudi 1er février 17H Gagnez 10 places pour assister au dynamitage de TAR 5 le 11 février... Posted by Site Émile Huchet - Saint-Avold on Friday, January 26, 2024

Le concours a été lancé samedi et connaît depuis un certain succès. Près de 500 personnes avaient déjà partagé la publication ce mardi, pour plus de 750 commentaires.