Nul n’est censé ignorer la loi. Nous évoquions, jeudi, l’arrêté municipal du maire de Raillencourt-Saint-Olle, dans le Nord, interdisant à la neige de tomber sur le territoire de sa commune. Impossible, improbable, incroyable ? Figurez-vous que ce texte complètement WTF est loin, très loin d’être le plus farfelu. En France, il existe même, depuis 2022, un concours des arrêtés municipaux les plus insolites ! Si c’est presque devenu un sport national chez nous, sortir des textes réglementaires hallucinants est aussi très répandu ailleurs dans le monde. Attention, vous n’êtes pas prêts.

Interdiction de lancer des nains (France)

Cette initiative revient à Geneviève Rodriguez, qui était maire (PCF) de Morsang-sur-Orge, dans l’Essonne, en 1991. A l’époque, la discothèque située sur sa commune, l’Embassy Club, organisait régulièrement des spectacles de lancers de nains, un divertissement qui n’était pas du goût de l’élue, quand bien même le principal intéressé était consentant. Afin de mettre un terme à cette activité, la maire a donc pris un arrêté municipal le 25 octobre 1991 interdisant le spectacle qui devait avoir lieu le soir même. La motivation principale de l’arrêté était que le lancer de nains « portait atteinte à la personne humaine ». Un arrêté similaire avait ensuite été pris pas la commune d’Aix-en-Provence pour les mêmes raisons.

Pour la petite histoire, la société de production qui vendait le spectacle a déposé un recours contre l’arrêté de la maire de Morsang-sur-Orge, appuyé par le témoignage du nain, lequel assurait justement que cette activité lui avait permis de retrouver sa dignité. L’affaire était allée très loin, jusqu’au Conseil d’Etat, qui a finalement tranché en faveur de l’élue : « Le Conseil d’État a jugé que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public. Par conséquent, l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut interdire une attraction qui y porte atteinte ».

Obligation de se montrer poli (France)

C’est une règle qui n’est pas évidente pour tout le monde. A tel point qu’en 2012, Gérard Plée, le maire de la commune de Lhéraule, dans l’Oise, a tenu à mettre les choses au clair par le biais d’un arrêté municipal. Ainsi, il a rédigé un texte obligeant toutes les personnes fréquentant la mairie à se plier aux « exigences de courtoisie » comme l’a souligné Estelle Desmartin, une étudiante en droit, dans sa thèse sur les arrêtés insolites.

Ainsi, outre l’interdiction d’user d’insultes, jurons, gros mots et autres joyeusetés, l’arrêté précisait qu’il était obligatoire de dire « bonjour », « au revoir » et « s’il vous plaît » entre les murs de la mairie. En cas de non-respect « des normes sociales dans les locaux de l’administration communale », le contrevenant « doit quitter les lieux » et ne peut revenir qu’en se conformant à l’arrêté.

Faire des bêtises à visage découvert (Etats-Unis)

Il faut reconnaître qu’identifier un malfaiteur est beaucoup moins facile pour les autorités lorsque celui-ci porte un masque. Qu’à cela ne tienne, l’État du Delaware, sur la côte est des Etats-Unis, a trouvé la parade en interdisant tout simplement le port d’une « cagoule, d’un masque ou d’un autre déguisement lors de la commission d’un crime ».

Alors comme on ne peut pas uniquement compter sur la bonne volonté des voyous, la loi prévoit que c’est un crime de porter un masque lorsque l’on commet un crime. Dès lors, s’il se fait attraper, le criminel sera coupable d’avoir violé cette loi, même si son larcin initial est moins grave. En gros, quitte à voler un œuf, autant le faire à visage découvert.

Ouvrir ses toilettes à n’importe qui (Ecosse)

En France, si l’on peut être amené à lâcher jusqu’à un euro pour utiliser les toilettes publiques, en Ecosse, une loi vous permet de le faire gratuitement et chez n’importe qui. En effet, selon le site Scottish Field, « si un inconnu frappe à votre porte et demande à utiliser vos toilettes, vous êtes légalement obligé de le lui permettre ».

Selon cette source, cet article est issu de « l’ancienne loi commune écossaise exigeant que l’hospitalité soit accordée à tous les invités », précisant toutefois que « cette loi n’a jamais été formellement autorisée par le Parlement ». Pour le journal « Scotsman », il s’agirait plutôt d’un « mythe développé autour des coutumes locales ». Pour autant, tous s’accordent à dire qu’en cas de besoin pressant et pourvu que vous soyez courtois, les Ecossais ne vous claqueront pas leur porte au nez.

Impossible de s’arrêter de marcher (Italie)

Marche ou paye, telle pourrait être la devise du village de Portofino, en Italie. Ce magnifique petit port de pêche, situé au sud de Gênes, attire les touristes comme des mouches sur un pot de miel. Si cela fait tourner le commerce local, cela pose aussi quelques problèmes dans les spots les plus prisés. Alors, pour éviter les embouteillages de vacanciers en shorts sandales, en avril dernier, la municipalité a délimité deux zones rouges dans lesquelles il est interdit de s’arrêter selon nos confrères d’Il Post.

Et faire une pause dans l’une de ces zones pour taper un selfie face à la mer pourrait vous coûter cher, une amende dont le montant peut aller jusqu’à 275 euros. En revanche, si vous êtes matinal ou couche-tard, sachez que l’interdiction n’est applicable qu’entre 10h30 et 18 heures.