«"Galette !" C’est quelle lettre, qui fait le son [gue] ? » C’est « le G, le G ! », s’exclame une élève, qui se précipite aussitôt à travers la classe pour rapporter à son institutrice l’image qui correspond à la bonne réponse. « Est-ce que ça, c’est bien la lettre qui fait le son [gue] ? », s’interroge l’enseignante en brandissant le « G » que lui a ramené la fillette. « Ouiii ! » Pas besoin d’être une petite souris pour assister aux activités que Maîtresse Nouri prépare pour ses élèves de grande section de maternelle. Cette institutrice, qui officie dans une école primaire à Montpellier (Hérault), partage en effet sur les réseaux sociaux quelques-uns des exercices qu’elle leur soumet.

Ses vidéos sont suivies par plus de 65.000 curieux sur TikTok et 165.000 sur Instagram. C’est en 2020, alors que la Terre s’était arrêtée de tourner, que cette jeune maman a eu l’envie de partager son expérience d’institutrice au plus grand nombre. « J’étais en congé parental, très heureuse d’être avec mon fils, mais… Je commençais à trouver le temps long !, sourit-elle. J’avais envie de retourner à ma vie professionnelle. »

« Tous les parents ont envie de savoir ce qui se passe dans la classe »

La Montpelliéraine a alors lancé un site internet, les Maternelles, pour donner des idées d’activités aux enseignants, et un compte Instagram lié. Rapidement, Maîtresse Nouri s’est forgé une solide communauté. Et son audience s’est élargie aux parents. En particulier quand l’institutrice a eu la bonne idée de partager, dans des vidéos, des moments de classe. Depuis plusieurs années, elle se filme à l’œuvre, devant ses élèves, en plaçant judicieusement son smartphone dans la salle sans que cela ne trouble le cours.

Et ça, pour les parents, c’est une petite révolution. Car pour eux, ce qui se joue à l’école reste en partie un mystère. « Tous les parents ont envie de savoir ce qui se passe dans la classe de leur enfant, poursuit-elle. Ce que je propose, c’est une petite fenêtre sur quelques instants. » A travers les séquences partagées sur les réseaux sociaux par Maîtresse Nouri, on découvre les jeux, les mots et les postures qu’elle choisit pour apprendre à ses élèves à lire, à écrire et à compter. Ou à vivre ensemble.

« Elle est inspirante, sa pédagogie est innovante »

« Je reçois des messages d’enseignants chevronnés, qui ont de nombreuses années d’expérience, et qui me disent qu’ils sont contents de voir une autre façon de faire, poursuit Maîtresse Nouri. Et je reçois aussi, bien sûr, beaucoup de messages d’enseignants débutants. Car c’est très formateur de voir quelqu’un faire. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, on peut apprendre à quelle hauteur se mettre quand on parle à un enfant. Ou comment placer sa voix. »

Marie, une jeune enseignante héraultaise, ne rate jamais une vidéo de Maîtresse Nouri, qu’elle trouve « géniale ». « Elle est inspirante, confie-t-elle. Sa pédagogie est innovante, le matériel qu’elle utilise aussi. Elle prépare à fond les enfants à la lecture, leur donne le goût de lire. Et elle les met dans une très bonne posture pour le CP. On sent que les élèves apprécient. » Et « les parents doivent apprécier aussi, c’est sûr ! », confie-t-elle.

Sur Instagram, les parents sont nombreux, en effet, à féliciter l’initiative de Maîtresse Nouri. C’est « le rêve de tomber sur une maîtresse comme vous. Vos élèves ont beaucoup de chance », écrit une maman. « Si tous les enseignants avaient votre bienveillance, ce serait merveilleux », s’enthousiasme une autre. « Si j’habitais Montpellier, j’aurais tout fait pour que mon fils soit dans ta classe », sourit une internaute. « J’aimerais tellement que ma fille ait une maîtresse comme toi ! », commente une autre maman.