Vous cherchez un objet de déco insolite ? A 20 Minutes, on a déniché l’idée la plus originale de l’année. La pépite se trouve sur Interencheres.com, l’un des sites de référence de la vente aux enchères en France. Quinze cabines de ski sont en vente (séparément). Larges d’1,50 m, hautes de 2,10 m, longues de 2,20 m, elles ont servi de 1975 à 2022 dans la station de Font-Romeu Pyrénées 2000, avant d’être remplacées par des cabines plus modernes.

« Des œufs comme ceux-ci, on en trouvera bientôt plus. Elles sont typiques du ski d’il y a 40 ou 50 ans », évoque le directeur de la station ; Jacques Alvarez. Si chacune d’entre elles est mise à prix à 500 euros, il espère en tirer jusqu’à huit fois plus. « Tous les jours des personnes nous demandent ce que vont devenir ces cabines ».

Début des enchères, le 27 janvier

En quarante-huit ans de service, elles ont transporté sept millions de skieurs. Plus spacieuse et plus rapide, c’est désormais L’Airelles Express qui relie, en cinq minutes, les cinq kilomètres entre le village et le domaine skiable (contre dix auparavant). Avec une capacité de transport passée de six à dix personnes.

La vente aux enchères est prévue le 27 janvier. La clôture des ordres est fixée au 25 janvier à 16 heures. Le produit de la vente sera versé au profit de l’association « L’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers ».