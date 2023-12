Pedro Gonzalez Guirola mène la vie dont beaucoup rêvent : il est payé pour faire le tour du monde. « J’ai un gros jet-lag là, mais ça va super ! », se marre-t-il, en ajustant sa webcam. Ce Montpelliérain de 38 ans, qui balance toujours entre deux fuseaux horaires, est… travel planner. Il y a quelques jours encore, il était au Maroc, et là, le destin l’a mené au Guatemala, le pays où il est né. « Depuis le mois de juin, je n’ai pas arrêté ! », confie-t-il à 20 Minutes. Via Rock’n’Road, l’entreprise qu’il a créée il y a un an, il planifie à ceux qui le souhaitent des séjours sur-mesure, aux quatre coins du monde. Avec une préférence pour le tourisme durable, loin des sentiers battus, à la rencontre des « vraies gens ».

Un road trip entre le Texas et le Nouveau Mexique ? Une semaine fiesta et farniente sur la plage de Copacabana ? Un voyage complètement lost in translation à Tokyo ? Pedro Gonzalez Guirola s’occupe de dénicher des offres à petits prix pour le transport, le logement et les loisirs, selon les envies de ses clients, qui n’ont plus qu’à effectuer les réservations. C’est ça, la petite différence avec une agence de voyages traditionnelle : le travel planner vous livre un carnet de route, avec le détail de l’itinéraire, des étapes et des activités, et les clients n’ont plus qu’à payer, eux-mêmes, l’avion, l’hôtel, etc.

« Une économie d’environ 40 à 60 % »

« Une agence de voyages va tout réserver à votre place, et vous proposera un prix total, incluant leur marge, détaille Pedro Gonzalez Guirola. Un travel planner, lui, n’effectue pas les réservations. Mais les clients connaissent exactement le détail des prix, et le tarif de sa prestation. En passant par un travel planner, on fait une économie d’environ 40 à 60 %, par rapport à une agence de voyages traditionnelle. » Et si c’est un groupe qui fait appel à Rock’n’Road, plus on est, et moins c’est cher : si la planification du séjour est facturée, par exemple, 500 euros par Pedro Gonzalez Guirola, ses services ne coûteront que 100 euros par personne si cinq amis voyagent ensemble, 50 euros s’ils sont dix, etc.

Mais chez Rock’n’Road, il y a un petit plus, qui le différencie des autres travel planners : si les clients le souhaitent, il peut… les accompagner. « Je suis accompagnateur, pas guide, précise Pedro Gonzalez Guirola. Un guide renseigne les voyageurs sur la culture ou de l’histoire des lieux, et c’est terminé. C’est là que moi, j’interviens. Je leur propose des activités, et je fais en sorte que les voyageurs soient rassurés, dans le pays où ils se trouvent, par rapport à la langue, à leurs sorties, aux restaurants, etc. Mon travail, c’est aussi de conserver une cohésion dans le groupe, tout au long du séjour. Pour que les voyageurs soient encore plus liés à leur retour qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils sont partis. »

Pedro Gonzalez Guirola, avec un groupe de voyageurs pour qui il a créé un voyage sur-mesure. - P. Gonzalez Guirola

Bientôt une antenne de Rock’n’Road en Amérique centrale

Alors, oui, « il faut beaucoup de patience, sourit le travel planner. Les clients me disent toujours "Mais comment tu fais ?" C’est un peu… de la "lecture des gens". J’étais psychologue social, avant de faire ce métier. Et je n’aurais jamais cru avoir besoin de ces compétences-là, pour mon activité de travel planner ! Et pourtant, si, souvent ! »

Rock’n’Road est en plein essor, depuis sa création. Pedro Gonzalez Guirola a même l’intention de profiter de son escale chez lui, au Guatemala, pour enseigner à son petit frère les rudiments de son étonnant métier. Le Montpelliérain espère en effet ouvrir, prochainement, une antenne de son entreprise florissante en Amérique centrale.