Né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, Michel de Nostredame, dit Nostradamus, s’est fait un nom de l’histoire avec la publication en 1555 des Prophéties, livre dans lequel il s’adonne à l’art divinatoire. Et visiblement avec succès, puisqu’on lui attribue plusieurs prophéties qui se sont réalisées, et certaines même de son vivant. L’astrologue provençal avait ainsi prédit la mort cruelle du roi Henri II, décédé après avoir reçu le 10 juillet 1559 les éclats de bois d’une lance dans les yeux au cours d’une joute (ces tournois d’apparats où les nobles chevaliers s’affrontaient) l’opposant au comte Montgomery. Voyez plutôt son poème à ce propos :

Le Lyon jeune, le vieux surmontera/En champ bellique par singulière duelle/Dans cage d’or les yeux lui crèvera/Deux classes, une puis mourir de mort cruelle. »

L’interprétation de ce quatrain a été faite comme suit : Le « jeune » lion réfère au comte de Montgomery qui portait cet animal en emblème, le « vieux » renvoie au roi Henri II. C’est au cours de ce duel, donné le 30 juin 1559 dans le cadre des festivités du mariage de son fils, que la lance du comte se brisa, projetant des éclats de bois au travers du heaume doré (la « cage d’or ») du roi, se logeant dans l’œil. Le roi agonisant ensuite durant dix longs jours, une mort « cruelle », s’il en est.

Astrologue, mathématicien, apothicaire, Nostradamus a donc vu loin dans le futur puisque quelques-uns de ses quatrains divinatoires lui attribut de nombreuses anticipations comme le terrible incendie qui ravagea Londres en 1666 ou encore l’usage de la première bombe nucléaire à Hiroshima en 1945. Selon des spécialistes, des quatrains composés par Nostradamus valent pour l’année 2024. Il y aura ainsi notamment « un puissant tremblement de terre qui ébranlera un théâtre rempli » et un nouveau pape « jeune à la peau sombre ». Partant de là, 20 Minutes s’est livré au jeu, exhumant d’authentiques (non) prédictions du célèbre astrologue concernant la ville de Marseille.

La flamme des Jeux olympiques (presque) à bon port

En Lune Taurus nove matina/Feucionnet d’eau et navile venant/Par prépoissant mistrau naufrage fera/Grandesme Olympie peuploi du Lacydon secourant. »

L’été 2024 sera celui des Jeux olympiques de Paris, avec la flamme qui doit arriver depuis Athènes à Marseille le 8 mai 2024 à bord du trois-mâts le Belem qui entrera dans le Vieux-Port. Et à n’en pas douter, c’est bien une tragédie au dénouement heureux que nous promet Nostradamus ici. « Lune Taurus nove », vaut pour le 8 mai 2024, jour où la nouvelle lune entrera en Taureau, a finement calculé l’astrologue. La suite fait écho à un peu feu (« feucionnet ») venant de l’eau et par navire qui par un puissant mistral (« mistrau », en vieux provençal) fait naufrage. Mais le peuple du « Lacydon » (la calanque antique qui abrite aujourd’hui le Vieux-Port) porte secours et sauve les grandes Olympies, c’est-à-dire les JO.

Jul (si si) maire de Marseille

Un trouvers du peuplard de grande renommée/Que Coliseum de Marsilia remplissa/Aux moults écuelles d’acier écoulées/Echevin de sa cité native deviendra. »

Voilà une prophétie dont Benoît Payan, l’actuel maire de Marseille, devrait se méfier. A en croire le devin provençal, 2024 pourrait être l’année du couronnement pour le rappeur Jul, désigné ici comme poète du peuple de grande renommée (« trouvers », littéralement celui qui trouve les vers). cette intuition est confirmée par les deux vers suivants, qui renvoient à son concert au Vélodrome « Coliseum de Marsilia », et à son statut d’artiste qui vend le plus de disques. Naturellement, les CD n’existaient pas du temps de Nostradamus, mais la parabole « écuelles (assiettes) d’aciers », semble assez précise aux yeux des spécialistes. Enfin, le mot « échevin » désignait jusqu’à la Révolution française les magistrats municipaux.

Le Président (encore) en visite à Marseille

Ieune Jupiter, par son deuxième temps encore viendra/En maison des enfans de Phocée roiaut visitement/Avec force francs, annoncements ressurgira/Courtisans & ministériels louanges, contrarieurs protestement. »

Voilà une prédiction dont on pourrait reprocher à Michel de Nostredame sa facilité, s’il n’y avait 500 ans entre ses écrits et aujourd’hui. Dans le quatrain que nous allons développer, l’auteur des Prophéties, anticipe pour Marseille (« en maison des enfans de Phocée ») un « roiaut visitement », autrement dit une visite royale. A n’en pas douter donc, comme Emmanuel Macron (« Ieune Jupiter ») viendra à Marseille en 2024, comme il l’a fait au moins une fois chaque année depuis son élection de 2017. A l’été de sa première élection pour des vacances, en 2018 avec Angela Merkel, en 2019 pour le Sommet des deux rives, en 2020 pour voir Didier Raoult, en 2021 pour l’acte I du « Plan Marseille en grand », en 2022 pour son meeting d’entre-deux tours, en 2023 pour l’acte II de Marseille en grand, puis pour la visite du pape François.

Un titre (enfin !) pour l’OM

Longue disette, durée l’an quatre fois trois/Petiote coupo santo en havre vieux resoulevée/Liesse, bleu & blanc pavois/Onze gentilshommes rond au pied célébrés. »

Quoique cryptique, ce quatrain à de quoi donner du baume aux supporteurs de l’Olympique de Marseille. A en croire Nostradamus les joueurs de l’OM (« Onze gentilshommes rond au pied ») soulèveront sur le Vieux-Port un trophée mineur en 2024, ce que laisse entendre son vers « Petiote coupo santo en havre vieux resoulevée ». Cette prophétie est même d’une étonnante précision, puisqu’elle fait état de l’absence de titres que connaît le club, qui a remporté sa dernière coupe (une feue Coupe de la Ligue, certes) en 2012, soit « durée l’an quatre par trois » (4x3 = 12).

La fin des règlements de comptes

De sangs rivières, du Nord trop coulées/Apothicaires diables bandits, bouches de feux tues/Par gens d’armes l’hydre têtes coupées/Des enfans de Marsilia fructueuses ans de paix fut. »

Une touche d’espoir dans cette bien très vraie et triste prophétie. L’année 2023 est marquée par un nombre de « narchomicides » record, avec 48 morts à l’heure où sont écrites ces « prophéties ». Les trafiquants de drogue, désignés comme « Apothicaires diables bandits » ont en effet abondamment fait couler le sang de leurs « bouches de feux » (les armes à feu, donc). L’orthographie non normée du XVIe siècle entretien la confusion sur l’interprétation du second vers sur lequel les débats de spécialistes de Nostradamus et de littérature en vieux français font rage. Certains soutiennent que le « tues » renvoie au verbe tuer tandis que d’autres affirment qu’il s’agit du verbe « taire ». Tous sont en revanche d’accord pour convenir que « gens d’armes » renvoie à l’action de la police qui multiplie les opérations contre les différents réseaux de narcotrafiquants marseillais (« l’hydre »).

Le vocabulaire et l’orthographe employés pour nos « prophéties » sont inspirés du lexique de l’ancien français de Frédéric Godefroy et d’un peu de provençal et d’une touche d’imagination