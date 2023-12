Le berger, l’agneau, l’âne… et le caganer ! Ce santon méconnu, qui représente un petit personnage occupé à… déféquer, est un emblème du Noël catalan. En Catalogne, à Perpignan comme à Barcelone, mais aussi à Valence ou aux îles Baléares, on laisse toujours une petite place, dans la crèche, à ces bonshommes en céramique, en plâtre, en argile ou en résine. Ça marche « énormément », assure à 20 Minutes Muriel Taurinyà, la cogérante de la boutique de produits catalans Visca, à Perpignan. C’est même devenu le « petit cadeau de dernière minute » par excellence, dans la capitale catalane. « On en commande plus de 300 chaque année, et ils partent tous ! », se réjouit la commerçante.

Mais pourquoi les Catalans chérissent-ils tant ce santon cul nul, qui fait popo sous le sapin ? Si les origines de ce personnage se sont un peu perdues, on retrouve sa trace dès le XVIe siècle, selon Jordi Arruga et Josep Mañà, les auteurs d’El caganer, et spécialistes de l’histoire populaire. Et, selon la légende, il ne chie pas pour des prunes. Il s’agit d’abord, de charrier un peu la Nativité, et de bousculer son classicisme, avec un brin d’humour. Mais surtout, le caganer porterait chance à la famille qui le place sous le sapin : en fertilisant la terre de son saint étron, il assurerait au foyer paix, santé et abondance pour l’année qui suit. Selon la tradition, chaque jour de l’avent, les parents cachent le caganer à divers endroits de la crèche, et les enfants doivent le retrouver. Ainsi, le petit personnage répand sa semence sur toute la terre sainte, lui assurant un avenir radieux.

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Joe Biden et Lady Gaga

D’ailleurs, le caganer originel, celui par qui tout a commencé, représentait un paysan, affublé d’une barretina, le couvre-chef rouge et noir traditionnel des Catalans. Mais aujourd’hui, le « chieur » (c’est comme ça que l’on peut traduire « caganer », en français) a pris mille et un autres visages. A Perpignan, Barcelone ou Valence, on vend des caganers à l’effigie de femmes et d’hommes politiques, ou de stars de la chanson, du cinéma ou du football. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Joe Biden, Vladimir Poutine, Donald Trump et même le Prince Charles ont leurs petits avatars qui font caca. Harry Styles, Lady Gaga, Shakira, Madonna, Elton John et Rosalia, aussi. Même Dr. Strange, Harry Potter, Bébé Yoda, E.T., Gollum, et R2D2 (Bon, lui, il fait popo un boulon). De quoi se constituer une belle collection, bien plus marrante que les Funko Pops.

Le caganer originel, coiffé de son couvre-chef traditionnel des Catalans. - ZJAN/WENN.COM/SIPA

Si à la boutique Visca, à Perpignan, les caganers les plus vendus « restent les traditionnels », en particulier le paysan au bonnet rouge et noir, certains se sont arrachés comme des petits pains, comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande, il y a quelques années. « Des hits ! », assure Muriel Taurinyà, la cogérante. En revanche, le caganer d’Emmanuel Macron n’est pas pris d’assaut. « Il n’est pas très réussi, poursuit la commerçante. On ne le reconnaît pas vraiment. On a arrêté de le prendre. »

« On choisit les nouveaux personnages selon l’actualité »

Dans ce monde merveilleux des santons les fesses à l’air, c’est Caganer le roi. Cette entreprise familiale, fondée par les Alós-Pla, fabrique depuis 1992 de superbes caganers dans son atelier à Torroella de Montgri, près de Gérone. Dans cette petite manufacture catalane, on moule, on démoule et on peint à la main ces petites statuettes. C’est elle qui a popularisé ces caganers aux visages familiers. Parmi ses dernières nouveautés, Barbie, Kylian Mbappé et Lionel Messi, avec son beau maillot rose de l’Inter Miami.

Dans l'atelier de Caganer, près de Gérone, les figurines sont moulées, démoulées et peintes à la main. - Emilio Morenatti/AP/SIPA

« On choisit les nouveaux personnages selon l’actualité, en Catalogne, mais aussi à l’étranger, bien sûr », confie à 20 Minutes Barbara Pla, la belle-fille d’Ana Maria Pla, la céramiste qui a lancé la production de ces figurines de célébrités, il y a une trentaine d’années. « Des internautes nous demandent aussi souvent que l’on crée de nouvelles personnalités sur notre site. Si l’une d’entre elles est plébiscitée, on la sélectionne ! »

En Catalogne, les personnalités politiques se battent pour avoir leur caganer

Jamais personne ne s’est fâchée de voir son visage sur un petit personnage qui caque. Bien au contraire. En Catalogne, les personnalités politiques se battent pour que l’atelier crée un caganer à leur image. C’est, dans la région de Barcelone, une vraie reconnaissance. « Certains nous disent "L’année prochaine, vous pensez à moi, hein !", sourit Barbara Pla. « Et pour ceux qui en ont un, ils sont très contents ! »

Aujourd’hui, chez Caganer, il y a plus de 600 références, avec une vingtaine de nouveautés chaque Noël. Certains sont, d’ailleurs, de véritables best-sellers, notamment les personnalités politiques et les footballeurs. Celui de Barack Obama a, par exemple, été l’un des plus gros succès de l’atelier. Car Caganer n’expédie pas des santons qu’en Catalogne. Il y a une grosse demande partout en Europe, mais aussi outre-Atlantique, aux Etats-Unis ou au Brésil. Un petit bonhomme qui fait caca, après tout, c’est universel.