Triste tigre remporte le Goncourt des lycéens après avoir séduit le jury du Fémina. Des sept romans encore en lice, c’est le récit autobiographique de son inceste par Neige Sinno qui a reporté le prix Goncourt des lycéens 2023. Le prix a été annoncé ce jeudi à l’heure du déjeuner depuis l’Hôtel de ville de Rennes.

Parmi les sept ouvrages issus de la première liste du Goncourt qui se disputaient les faveurs des lycéens figuraient également Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, lauréat du Goncourt 2023. Mais Triste tigre de Neige Sinno lui a été préféré.

Approuvé par les lecteurs de « 20 Minutes »

C'est aussi ce livre qui avait été plébiscité par les lecteurs de 20 Minutes. « Il lui en a fallu du courage à Neige Sinno pour dire l’indicible », soulignait Claire, une de nos lectrices en vantant sa façon de « nous prendre par la main pour nous faire entrer dans sa vie, dans sa tête et dans celle de son bourreau. Son livre est un fait social et un choc littéraire total ». « Pour la toute première fois de ma vie je me suis sentie comprise, avouait Tess. Pas seulement parce que l’autrice partage le même vécu que moi, mais parce qu’elle nous invite à chercher des réponses ensemble. »

Christine s'est enthousiasmée pour un livre « pudique et violent à la fois, toujours juste, cette histoire vraie nous bouleverse et nous interpelle : comment n’a-t-on pas vu ? » « Neige Sinno ouvre un questionnement intime et social d’une intelligence et d’une force remarquable, notait Francine. J’ai rarement lu un livre qui a laissé en moi une empreinte aussi tenace. » Laurence confie être « encore dans ce petit village des Hautes Alpes auprès de Neige Sinno ». Selon elle, « jamais ce terrible sujet n’a été aussi bien traité ».

« Triste tigre » succède à « Beyrouth-sur-Seine »

L’an dernier, c’était Sabyl Ghoussoub qui l’avait emporté pour Beyrouth-sur-Seine. La remise du prix aura lieu le même jour, en début de soirée, au ministère de l’Éducation nationale à Paris.

Créé et organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, sous le haut patronage de l’Académie Goncourt, le prix Goncourt des lycéens récompense depuis 1988 un auteur issu de la première sélection des académiciens. Une cinquantaine de classes peut ainsi découvrir les romans de la rentrée littéraire sélectionnés par l’Académie Goncourt.