C’est la première récompense de la rentrée littéraire 2023. Alice Renard avec son roman La colère et l’envie (éditions Héloïse d’Ormesson) a remporté la deuxième édition du prix Méduse, a annoncé samedi son jury.

Avant même sa publication, prévue le 24 août, le premier roman d’Alice Renard, étudiante en littérature âgée de 21 ans, se retrouve sous les projecteurs de la saison littéraire 2023. Il relate l’histoire d’Isor, une enfant mutique et en marge jusqu’à sa rencontre avec un voisin septuagénaire, Lucien. Leur alchimie sera brisée quelques années plus tard par un accident et la fugue mystérieuse d’Isor en Sicile qui découvre alors le monde.

Un prix doté de 5.000 euros

Diagnostiquée précoce à six ans, Alice Renard s’intéresse particulièrement à la question de la neurodiversité et de l’hypersensibilité, précise Editis, maison mère des éditions Héloïse d’Ormesson, sur son site « Lisez ».

Le prix Méduse, qui sera remis lors d’une cérémonie à Paris le 31 août, est doté de 5.000 euros et d’une œuvre de l’artiste Nicolas Lefebvre. Présidé par David Freche, son jury est composé de Anne Berest, Raphaël Haroche, Lilia Hassaine, Marc Lambron, Simon Liberati, Thibault de Montaigu, Maria Pourchet, Vanessa Schneider, Bruno de Stabenrath, Gaël Tchakaloff et, cette année, Charlotte Gainsbourg.

Les prix les plus importants de l’automne vont publier leur première sélection en septembre, pour être remis entre fin octobre et novembre.