Raye, la super star britannique que vous ne connaissez pas

Vous ne connaissez pas (encore) Raye ? Première chose à savoir : cette chanteuse de 26 ans vient tout juste de marquer l’histoire des Brit Awards. Nommée dans sept catégories lors de la cérémonie musicale à Londres, samedi soir, l’artiste a remporté six récompenses, dont celles de la chanson de l’année pour Escapism et de l’album de l’année avec son disque My 21st Century Blues. Un record.

Avant elle, jamais personne n’avait gagné autant de récompenses aux Brit Awards en une seule soirée. « Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente pour moi », a déclaré Raye, en larmes, accompagnée de sa grand-mère. Il s’agit d’une belle revanche sur l’industrie musicale pour cette jeune artiste qui se bat depuis des années pour faire entendre sa musique.

« J’avais honte de l’artiste que j’étais devenue »

Originaire du sud de Londres, Rachel Agatha Keen, de son vrai nom, est notamment passée par la prestigieuse école d’art Brit School, à Londres, qui compte parmi ses anciens élèves célèbres Adele ou encore Amy Winehouse. Après ses études, à l’âge de 17 ans, Raye signe son premier contrat chez Polydor, chez Universal Music. Elle y sort plusieurs EP et collabore avec des artistes comme David Guetta ou Jonas Blue. Elle écrit également pour de grandes pointures musicales à l’image de Beyoncé, John Legend ou Ellie Goulding.

Le hic ? La chanteuse peine à trouver sa place et à imposer sa propre musique au sein de son label. En 2021, Raye confie son désespoir dans une série de tweets et de vidéos où elle apparaît en larmes. « J’ai fait tout ce qu’ils m’ont demandé, j’ai changé de genre de musique, j’ai travaillé sept jours sur sept, demandez à n’importe qui dans cette industrie, ils le savent. J’en ai assez d’être une gentille pop star. Je veux faire mon album maintenant, s’il vous plaît, c’est tout ce que je veux », demandait-elle, tel que le rapporte Vogue.

En novembre dernier, elle s’est confiée au magazine sur cette période compliquée. « Je me souviens de ce moment, juste avant que je ne me lance en indépendante : j’avais honte de l’artiste que j’étais devenue. » Mais Raye finit par obtenir gain de cause et quitte Polydor pour se lancer en solo sous le label Human Re Sources. Le début d’une nouvelle vie.

Des réseaux sociaux aux Brit Awards

En février 2023, la chanteuse sort son tout premier album, My 21st Century Blues, mêlant R’n’B et jazz. Des chansons très personnelles dans lesquelles elle se livre sur ses addictions, ses troubles de l’alimentation mais aussi les agressions sexuelles dont elle a été victime. « Lorsque j’ai été victime d’agression sexuelle et de viol, je ne l’ai dit à personne. Une personne sur quatre subit une agression sexuelle au cours de sa vie », est-il écrit à la fin du clip Ice Cream Man, souligne BFMTV.

Le single Flip A Switch, mais surtout Escapism, en feat avec la rappeuse américaine 070 Shake, deviennent viraux sur TikTok et lui apportent un énorme coup de projecteur. « Je suis à la fois reconnaissante des réseaux sociaux et j’en suis terrifiée. (…) Mais c’est vrai : les réseaux sociaux ont accompli des miracles pour ma carrière. Nous ne serions probablement pas en train de discuter à cet instant, vous et moi, sans les réseaux sociaux », a-t-elle estimé auprès de Vogue.

Samedi, Raye a été saluée par six Brit Awards : chanson de l’année, meilleure nouvelle artiste, autrice-compositrice de l’année, artiste et album de l’année. « L’artiste que j’étais il y a trois ans ne croirait pas ce qu’elle voit aujourd’hui », a-t-elle déclarée, particulièrement émue, en recevant ses récompenses. Le début d’une longue carrière ?