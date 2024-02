Quand les petits génies de TikTok explosent l’image de la musique classique

Leurs vidéos font un carton sur les réseaux sociaux. Des reprises de grands airs sur des formats courts, et des millions de vues pour ces jeunes qui se frottent avec bonheur à la musique classique. Alors que France 3 et France Musique retransmettent en direct ce jeudi soir les trente et unièmes Victoires de la musique classique, un vent de fraîcheur vient dynamiser un milieu artistique vite catalogué de « old school ».

« Ce que réalisent ces jeunes permet de dépoussiérer l’image que l’on a du classique ou de l’opéra », explique Lauranne Oliva. La soprano, née il y a vingt-trois ans à Perpignan, est nommée, ce soir, dans la catégorie révélation lyrique. « Les gens finissent par pousser la porte des salles en se disant allez, j’ai vu quelque chose sur Internet qui m’a vachement bluffé. C’est une façon de passer d’un monde virtuel, vers un monde physique. »

Cette volonté de désacraliser la musique classique et l’opéra, c’est le boulot depuis 2016 d’Audrey Brahimi, en charge des réseaux sociaux à l’Opéra Orchestre National de Montpellier Méditerranée, ville qui accueille ces Victoires de la musique classique. « On adapte nos contenus selon les plateformes. On ne va pas faire la même chose sur Facebook que sur Instagram par exemple, parce qu’on ne s’adresse pas aux mêmes personnes. »

« Dès qu’on propose des choses insolites, les jeunes répondent présents »

Sur Instagram, l’orchestre de Montpellier est l’un des trois plus suivis de France avec près de 9.600 followers. « On va montrer les coulisses, le maquillage, les costumes, à les intégrer en leur proposant de donner leur avis ou de participer à des jeux-concours. Des interviews aussi, mais sur un ton beaucoup plus léger que ce qu’on peut faire ailleurs, parce qu’on ne s’adresse pas à des spécialistes. Dès qu’on propose des choses insolites, les jeunes répondent présents. En début d’année, on a proposé des contenus sur le concert étudiant. Ça a été un vrai carton avec 120.000 personnes qui les ont visionnés. »

« Ces courtes vidéos de jeunes passionnés sont très intéressantes. Elles ont l’avantage de faire découvrir notre univers à un public nouveau. Et puis, pour ceux qui jouent, c’est aussi très bénéfique. Un bon rendu, c’est beaucoup d’heures de travail derrière », confirme Tancrède Cymerman. Ce tuba solo de l’Opéra de Montpellier est également musicien dans des orchestres de chambre. Né en 1991, il est très actif sur les réseaux sociaux. « Si on n’est pas présent sur les plateformes, c’est compliqué d’être visible aujourd’hui. On met plein de vidéos de nos répétitions, des moments avant et après concert. On essaie de faire vivre notre passion. Avec d’excellents retours, des plus jeunes notamment qui trouvent que ça rend la musique classique beaucoup plus accessible. »

« La preuve éclatante que ces artistes sont dans à fond dans leur époque »

Et pourtant. Nombreux sont les potentiels spectateurs, qui se demandent, encore, s’il faut s’habiller en smoking et robe de soirée pour assister à un concert classique ou un opéra, quand le port du jean s’est depuis longtemps démocratisé. Les jeunes qui explosent les compteurs sur TikTok sont finalement à l’image de ceux qui sont sur scène et balaient à leur manière les préjugés. « On a une image de la musique classique comme quelque chose de vieux, de ringard, évoque Pascale Dopouridis, directrice déléguée à la musique et la danse de France Télévisions. Or, les Révélations de la musique classique, c’est la preuve éclatante que ces artistes sont dans à fond dans leur époque ».