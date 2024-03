« Dans mon album, j’engage les femmes au combat », déclare Olivia Ruiz

Il est faux de dire qu’Olivia Ruiz fait son retour. Elle n’était pas partie. Si l’autrice, compositrice et interprète sort ce vendredi son nouvel album, La Réplique, huit ans après A nos corps-aimants, son dernier opus studio, elle n’a pas quitté la scène entre-temps. Outre la parution de ses deux romans à succès, La Commode aux tiroirs de couleurs en 2020 et Ecoute la pluie tomber en 2022, elle a joué dans toute la France Bouches cousues, un spectacle où elle contait l’exil de ses grands-parents qui ont fui l’Espagne de Franco.

L’artiste de 44 ans s’apprête désormais à partir en tournée et à enchaîner les festivals d’été, avec un Olympia en ligne de mire le 24 novembre. Olivia Ruiz, qui nous confiait l’automne dernier ressentir « une petite bougeotte », va faire se déhancher le public. Son état d’esprit festif ne l’empêche pas pour autant de garder en tête les drames du monde qui l’entoure, au sujet desquels elle s’exprime en chanson. A l’indignation brute, elle préfère la main tendue. « L’empathie me va mieux que la colère », dit-elle.

Quel a été le déclic pour ce nouvel album ?

Je suis simplement partie de l’idée que ce serait cool de refaire des concerts électriques. Bouches cousues était un spectacle très humain, un hommage aux résilients, aux migrants, à travers parfois des chansons de révolutionnaires espagnols ou de films ayant été un lien entre l’Espagne et les Espagnols de France. On était sur quelque chose de très riche émotionnellement et dans une communion très intense avec le public, mais pas dans ce que l’on peut vivre en festival, en plein été, où l’on est davantage dans l’énergie, le divertissement…

Avez-vous ressenti une urgence à passer certains messages à travers vos nouvelles chansons ?

Ce n’est pas moi, c’est le disque qui a décidé qu’il allait exister. Il est né tout seul, en à peine huit jours. On s’est enfermés pendant trois jours avec deux copains en se disant « On verra bien » et on est sortis avec six morceaux. Donc le disque était là. On a refait deux sessions de trois jours et on avait les quinze titres. En écrivant mes livres, j’avais tellement la place de tout que je n’avais pas l’impression d’avoir quelque chose d’urgent à dire. Et puis, en studio, tout est sorti spontanément. Je suis partie de zéro pour la moitié des titres.

Le déracinement est un thème qui parcourt vos albums et celui-ci n’échappe pas à la règle…

Oui, il y a une chanson sur l’exil dans chacun de mes disques. Là, avec l’hommage au grand-père, ça fait deux. L’exil est quelque chose qu’on n’a pas voulu me partager… Quand tu es enfant, que tu sens qu’il y a quelque chose en toi, que tu te demandes ce que c’est, et qu’on te répond « Laisse tomber », tu as encore plus envie d’aller chercher. Et moi, je suis bien curieuse et indisciplinée (elle sourit). La première fois que j’ai chanté en espagnol – je n’étais pas encore adolescente – j’ai senti qu’il y avait quelque chose en moi qui appartenait à cette culture-là. La quête a commencé et n’a jamais cessé – souvent face à des « bouches cousues ». J’ai toujours eu la volonté de rendre hommage à celui qui survit à un exil. Parce que ce n’est pas rien.

L’hommage au grand-père que vous évoquez, c’est « Abuelo », une chanson de plus de six minutes, très intime, qui pourrait être un éloge funèbre…

C’est absolument l’éloge funèbre de mon grand-père que mon frère avait écrit et que j’ai réécrit. J’adorais cette musique et je ne trouvais aucun mot à mettre dessus. En fouillant dans mes notes, je suis tombée sur ce texte et j’ai eu envie de le poser, tout d’un coup. Au moment où on finissait l’album, tout le monde me disait que ce titre n’avait pas sa place. Je leur ai répondu : « Vous n’avez pas compris ce qu’est ce disque. Ce morceau va clore l’album parce qu’il lui donne tout son sens. » On est la résultante d’un parcours. Ce titre dit que ce qui nous sauve, c’est d’avoir une passion, et que rien qu’une main tendue suffit à sortir la tête de l’eau et à se construire une histoire. Je n’ai pas du tout l’impression de partager quelque chose d’intime, bizarrement. Ce morceau a quelque chose de tellement universel.

Dans cet album, certaines chansons partent de votre vécu, comme « De la peau, des violons et de l’eau », une autre évoque une victime de féminicide (« Tu danses »), une autre les réfugiés (« A toi »)… Ce disque s’envisage comme une mosaïque de destins ?

Je suis une instinctive, donc je n’envisage pas un album, je fais. Je mets les mains dans le cambouis et, au bout d’un moment, les chansons me disent « Regarde ce qui te préoccupe en ce moment ». Là, j’ai pris conscience de beaucoup de choses qui avaient pris de la place dans ma vie et que je n’avais pas forcément formulées. Ces chansons m’ont raconté ma gratitude vis-à-vis des femmes qui portent les combats des femmes. Je m’adresse beaucoup aux femmes, je les engage au combat, je les engage à être elles-mêmes, je leur dis qu’elles peuvent se sauver, qu’elles ont la force. Je leur dis que leur corps est beau et sacré.

Diriez-vous que vous êtes une artiste politique ?

Je m’en défends. Je le suis peut-être malgré moi, mais je ne veux pas me définir en tant que telle. Pour parler publiquement de politique il faut être un minimum armé, savoir de ce dont on parle. Moi, ce qui m’intéresse, ce sont les êtres. Je préfère faire une chanson pour dire « Je crois en toi » à celui qui est différent, qui mène un combat un peu plus difficile que le commun des mortels, qu’il s’agisse d’un migrant ou d’une personne trans, que de dire à quelqu’un en qui je ne crois pas « Tu es un connard ». J’ai été une adolescente très en colère, une jeune femme en colère. J’ai pris conscience que ma colère était vaine concernant les sujets sur lesquels je n’ai pas de prise et qu’il fallait que j’aille chercher ailleurs. L’empathie me va mieux que la colère.

La chanson « La Fièvre » vous a été inspirée par « Se Perdre » d’Annie Ernaux…

J’avais été invitée au Festival du livre de New Dehli (Inde) aux côtés d’autres autrices. Il y avait notamment Annie Ernaux. En la voyant, j’ai repensé à tous ses ouvrages qui m’avaient bouleversée, adolescente. Quand j’étais au lycée, elle était une superstar pour les jeunes femmes comme moi qui avaient des idées politiques, des envies de féminisme et de bascule de la société. Dans l’avion du retour, j’ai fini l’écriture de La Fièvre en allant puiser tout ce que m’avait laissé ce roman si beau sur une femme de 48 ans et un homme un petit peu plus jeune. Cet appel si puissant du corps, malgré l’impossibilité d’une histoire…

Annie Ernaux est une transfuge de classe. Ses parents tenaient un café, comme les vôtres…

Quand je l’ai rencontrée, je me suis présentée et je lui ai dit « Vous savez, on a la même enfance ». Elle m’a répondu « Vous croyez que je ne connais pas votre chanson ? Elle me touche, j’ai du mal à l’écouter ». J’en ai été très émue. J’ai pensé que je pouvais mourir tranquille maintenant que je savais qu’Annie Ernaux a aimé J’traîne des pieds et que cela lui a rappelé sa propre enfance.

Votre premier album est sorti en 2003. Comment jugez-vous votre évolution au cours de ces vingt années de carrière ?

J’ai l’impression que tout est logique, qu’il y a un fil conducteur. Je suis accro à ma liberté et, dans la mesure du possible, personne ne peut y toucher. J’ai un esprit de contradiction qui est grand. Si on me dit « Olivia Ruiz, c’est de la chanson française », je vais faire un morceau punk pour faire comprendre qu’on ne m’enfermera pas. C’est aussi un jeu. J’aime jouer. J’aime faire des blagues.