En quoi est-ce remarquable que Beyoncé domine les classements de country ?

Qui aurait cru que le chapeau de cow-boy irait si bien à la reine des abeilles ? Beyoncé, en tête des classements Billboard depuis plus de deux semaines, marque l’histoire en devenant la première femme noire à dominer le classement de la country. Avec l’annonce d’un album dédié à ce genre musical, la chanteuse sort « Texas Hold 'Em » et « 16 Carriages », deux titres qui ont agréablement surpris des artistes renommés de la country tels que Dolly Parton, qui la félicite sur son compte Instagram.

« Beyoncé met en lumière la dimension afro-américaine de la country, qui a toujours existé », explique Elsa Grassy. Maîtresse de conférences en études américaine et experte du genre country, Elsa Grassy décrypte auprès de 20 Minutes, les enjeux d’un tel record.

Un genre associé à une tout autre communauté

Si la country américaine est associée à l’imaginaire des cow-boys, le genre « country » est beaucoup plus large et divers, et désigne « une musique contemporaine commerciale inspirée des musiques traditionnelles et folks », selon Elsa Grassy. Présente dans les pays anglophones tels que l’Australie ou l’Angleterre, la country américaine se distingue par sa popularité internationale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Reconnaissable à ses sonorités de cordes pincées, celles d’un banjo ou d’une guitare, le genre descend des musiques appelées « Old Time » (folk), bande-son de la vie quotidienne des Nord-Américains.

« La construction de la country comme musique blanche est le résultat d’une manipulation, car dans le Sud, les Noirs comme les Blancs en jouaient avant qu’elle soit enregistrée et commercialisée », explique la conférencière en remontant aux origines ségrégationnistes du genre. Au début du XXe siècle, les maisons de disques new-yorkaises ont choisi d’en faire une musique destinée aux blancs. À une époque où la ségrégation raciale était la norme, elles ont délibérément créé « une ségrégation artificielle entre la musique blanche et noire, entre les catalogues "old-time" et "race records" ». D’un côté, le blues, le jazz, le gospel, le rhythm and blues étaient destinés aux noirs, et de l’autre, la country aux blancs.

De là, un imaginaire du chanteur country fermier, puis du cow-boy, s’est ensuite décliné en Amérique blanche et conservatrice. Un cliché qui contraste fortement avec le profil de Beyoncé.

Une nouvelle ère pour la country

A la sortie de ces deux singles, la chanteuse, qui compte 63 millions d’auditeurs par mois, a propulsé le genre avec une explosion des recherches de +80 % pour la tendance « country » selon Pinteret Predicts. Et pourtant, ce n’est pas sa première tentative : en 2016, dans son album « Lemonade », Beyoncé s’était déjà illustrée dans ce registre avec « Daddy Lessons », qu’elle a interprété aux Country Music Awards. Un véritable renouveau dans un genre souvent critiqué pour son manque d’inclusivité. « Il y a peu de femmes, et encore moins de femmes noires dans le secteur, même s’il y a eu une renaissance de la country noire ces dernières années, avec des artistes comme Rhiannon Giddens », souligne notre experte, qui salue d’ailleurs la musicienne afro-américaine pour son rôle dans la popularisation des racines du genre.

En collaborant avec Rhiannon Giddens dans son single « Texas hold em », Beyoncé a « mis en lumière les artistes noirs de la country », commente Elsa Grassy. La maîtresse de conférences voit d’un bon œil l’évolution du répertoire vers une nouvelle ère d’appréciation de la musique country dans toute sa diversité.

Le nouvel album de Beyoncé, qui marquera l’Acte II de cette renaissance, sortira le 29 mars.