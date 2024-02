TikTok risque d’héberger 80 % de vidéos muettes

Le catalogue musical de TikTok continue de se vider. Après avoir perdu la musique d’Universal Music Group (UMG), la principale major mondiale de l’industrie musicale, le réseau social va perdre de nouveaux artistes, selon la BBC ce mardi. En gros, les compositions d’artistes comme Harry Styles ou Adele, qui ont écrit avec des artistes signés chez Universal, pourraient également disparaître, d’après la chaîne britannique.

Jusqu’à 30 % de chansons populaires pourraient s’envoler. Selon certains spécialistes de l’industrie musicales, jusqu’à 80 % des vidéos deviendraient muettes, et cela en raison du partage des droits d’auteur. Si un artiste Universal a apporté une contribution, si petite soit-elle, la musique disparaît de TikTok, explique l’article de la BBC.

L’échec des négociations

Fin janvier, Universal a annoncé retirer ses chansons de la plateforme après l’échec de négociations, en particulier sur la rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs. Taylor Swift ou The Weeknd figurent parmi les artistes labellisés par le groupe américain. L’application TikTok, du groupe chinois ByteDance, est avec plus d’un milliard d’utilisateurs l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde.

Dans une lettre ouverte, Universal a accusé TikTok d'« essayer de construire une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique ». TikTok a jugé « triste et décevant qu’Universal Music Group ait fait passer sa propre cupidité avant les intérêts de ses artistes », selon un communiqué.