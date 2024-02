«Boy’s is liar », « Pain » ou encore « Break it off » sont autant de titres que les fans de PinkPantheress pourront vivre en live ce mardi 28 février à l’Elysée Montmartre. Symbole de toute une génération, la jeune femme de 22 ans a su se hisser très rapidement au sommet. Récemment, l’artiste britannique a reçu trois nominations aux MTV EMA (meilleur nouvel artiste, meilleur nouvel artiste britannique et meilleur nouvel artiste), une nomination aux MTV VMA (meilleur nouvel artiste), deux BET Awards : meilleure collaboration (Boy’s a Liar Pt.2) et le BET Her Award qui récompense les chansons motivantes et émancipatrices, centrées sur les femmes. Preuve que son aura a dépassé le cercle des utilisateurs de TikTok.

Un phénomène viral

Ce n’est plus un secret pour personne : l’application TikTok est devenue un vrai tremplin pour les jeunes artistes. Et ça, PinkPantheress l’a bien compris. Pure produit d’Internet, après avoir tenté sa chance sur la plateforme Soundcloud (sans grand succès), elle s’essaye à TikTok en postant de très courts extraits de ses morceaux pour faire monter l’engouement. Sa popularité grimpe rapidement grâce à l’algorithme de l’application. En 2021, il était difficile de passer à côté de ses hits « Passion » ou encore « Break it off » sur TikTok. Bien que la chanteuse britannique ait évolué dans un environnement plutôt aisé avec leçons de piano et concours de chant, elle se tourne vers la méthode du sample. C’est d’ailleurs de cette manière que Molka, étudiante de 23 ans, est tombée sur elle. « Je l’ai découvert sur le titre de Central Cee intitulé Just for me, sa voix et son style m’ont interpellé, je l’ai trouvé très singulière ». Un de ces plus gros succès, « Pain », est aussi un sample cette fois-ci du titre « Flowers » du groupe de musique électronique Sweet Female Attitude.

Au-delà d’Internet

Pour Johakim, fan invétéré de la chanteuse, c’est plus qu’un phénomène TikTok. « Elle en est aujourd’hui à son deuxième album, elle n’est plus la chanteuse en voie d’émergence qui publiait des extraits de titres hyper-pop de 30 secondes sur la plateforme chinoise, aujourd’hui elle collabore avec Skrillex, Ice Spice etc. » déclare-t-il avant de préciser que c’est la deuxième fois qu’elle fait un complet à Paris. Mais alors, qu’est-ce qui la rend si singulière et appréciée par un large public ?

C’est peut-être le fait que bon nombre de jeunes nés dans les années 2000 se retrouvent en elles. La Britannique de 22 ans reprend les codes de la jungle et du UK Garage de manière plus actuelle, le tout mêlé à une esthétique féminine et « Y2k ».

« Personnellement, c’est sa voix très douce et son délire un peu grunge, mais RNB qui m’a directement parlé » confie Gabrielle, jeune femme de 22 ans présente au concert mardi prochain. Et pour tous ceux qui n’ont pas pu avoir de place, ils peuvent tenter d’en dégotter sur le reste de sa tournée, à Berlin et aux Etats-Unis.