C’est avec un curieux compte à rebours et une vidéo de sa chanson à la guitare publiés en story sur son compte Instagram que Pierre Garnier, le nouveau roi des charts en France, a fait monter le suspens.

A minuit, dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 février, il a enfin annoncé ce que tous ses fans attendaient depuis plusieurs jours : « Salut tout le monde ! Je vous fais ce petit message pour vous dire que la version acoustique de Ce qu’on était était disponible partout. Je sais que vous l’attendiez beaucoup. Moi aussi, maintenant elle est à vous alors profitez écoutez. Moi je l’adore déjà et dites-moi ce que vous en avez pensé ».

Cette sortie est d’autant plus attendue que la chanson de Perre Garnier est un véritable phénomène. Elle est en tête des singles les plus écoutés en France entre le 9 et le 16 février, selon le classement top singles du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep). Et hors de nos frontières, Ce qu’on était se classe n° 1 sur Spotify en Belgique et n° 10 au Luxembourg. Cette version acoustique qui était très attendue par les fans après l’avoir entendue dans la « Star Academy » devrait encore confirmer la tendance.