Pete Doherty, stranger in my own skin

All quiet on the eastern esplanade

Des mémoires en version françaises, un nouvel album avec The Libertines et un documentaire réalisé par Katia deVidas. Difficile de louper le rocker britannique en ce moment. Pete Doherty, Stranger in my own skin [traduire : Etranger dans ma propre peau], diffusé ce lundi sur Canal+, dévoile un visage intime du musicien à partir de plus de 200 heures de rushes sur près de dix ans. Au départ, la réalisatrice, alors étudiante en cinéma, a été recrutée par Christian Fevret, un des fondateurs du magazine Les Inrockuptibles, pour suivre la rock star avec une caméra.

Au terme de ce travail, elle est devenue son épouse et la mère de son troisième enfant né en 2023. Si le documentaire montre sans tabou le goût du chanteur vedette des Libertines pour la seringue, il met surtout en lumière une facette moins connue du grand public : un homme profondément fragile, poétique et blagueur.

Une éducation militaire très stricte

Pete Doherty décrit une enfance derrière les barbelés de la caserne militaire où il a grandi. « Il y avait des défilés, des chars, des parcours d’obstacles, des postes de contrôles et des soldats armés, confie-t-il. A part les épouses et les enfants, tout le monde portait l’uniforme. Pour aller à l’école, il fallait quitter la caserne, en Irlande du Nord, il fallait vérifier qu’il n’y avait pas une bombe sous la voiture. Je ne devais jamais dire que mon père était militaire. Il était sergent-major, il était là pour faire régner l’ordre ».

Sa mère, infirmière militaire, a épousé son père une semaine après l’avoir rencontré. Pete Doherty raconte avoir grandi dans une famille stricte. « Il fallait cirer ses chaussures et ne pas répondre. Tout tournait autour de la discipline de la vie militaire. Jusqu’à 12 ou 13 ans, c’était le cœur de mon identité et de ma vie », poursuit celui qui finit par se sentir contraint dans ce quotidien où il « ne pouvait rien faire ».

Une passion pour la poésie et la littérature

Enfant, « je lisais tout ce que je trouvais », confie le chanteur. Une passion qui ne l’a jamais quitté. Il entame d’ailleurs des études de littérature anglaise à l’Université de Londres à l’âge de 18 ans. « J’ai toujours eu cet attrait mystérieux, ce fantasme autour du laudanum [liquide à base d’opium], de l’opium, de la cocaïne, de "Kubla Khan" [un poème qui a été inspiré à Samuel Taylor Coleridge après une prise d’opium], Chatterton, Hunter Thompson. Et donc ce petit sachet que j’avais, d’héroïne pas chère et de mauvaise qualité, est devenu dans mon esprit la clé sacrée d’une autre dimension », souffle-t-il. Tout le long du documentaire, il enchaîne les références aux grands auteurs -Dostoïevski, William Burroughs, Victor Hugo, James Joyce. Il visite l’exposition Crime et Châtiment au Musée d'Orsay, chef-d’œuvre de la littérature russe qu’il a lu quatre fois. Le documentaire dévoile une âme troublée fascinée par les grands textes et les arts en général.

Un succès inattendu

« Je connaissais quelques accords et j’avais des idées de chansons », raconte Pete Doherty en 2002 lors d’une interview avec Carl Barât, avec qui il a cofondé The Libertines. « Mes idées semblaient coller avec celles de Carl », poursuit-il. Et son binôme d’enchaîner : « On était comme deux unijambistes qui ne pouvaient pas se lever seuls et ont appris à marcher ensemble ».

Il raconte d’ailleurs la surprise de son père devant ce choix de carrière : « Tu ne sais pas écrire des chansons, tu n’as jamais montré d’inclination pour la musique, tu ne sais pas chanter ». Pourtant, la magie opère et The Libertines explose. Le succès du groupe est comparé au phénomène des Beatles. Mais après deux albums (Up the Bracket et The Libertines), le chemin de Pete et Carl se sépare en 2004 (ils se retrouveront des années plus tard).

Des rapports houleux avec son père

A plusieurs reprises dans le documentaire, Pete Doherty évoque son père et l’impression de ne pas avoir été à la hauteur des attentes parentales. « Tu sais comment je vois mon père, peut-être qu’un jour, les choses s’arrangeront et que ce sera un succès. Quand il a compris que je ne ferais pas ce qu’il avait en tête pour son fils, il m’a dit : "Quoique tu fasses, réussis-le". C’est pour ça qu’il n’a pas compris quand j’ai déclaré que moi et ce mec Carlos, on allait monter un groupe, écrire des chansons et réussir ensemble », explique-t-il.

Depuis l’enfance, il connaissait la détestation de son père pour les tabloïds. Lui qui ne les lisait jamais, ne considérait pas la presse à scandale comme de l’information. Depuis que les excès du chanteur font les gros titres, son père ne le perçoit plus que comme un « junkie », déplore Pete Doherty.

Des séjours en prison

Le leader des Babyshambles a fait plusieurs séjours en prison. La première fois, en 2003, il est incarcéré après le cambriolage du domicile de son ami Carl Barât. « Pour calmer l’addiction croissante de Peter, le groupe l’encourage à suivre une cure de désintoxication. Lorsque Peter voit le groupe jouer à la télévision sans lui, il entre par effraction dans l’appartement de Carl et vole deux guitares », précise le documentaire. L’incident participe à l’explosion The Libertines à l’heure de la conception de leur deuxième album. Pete Doherty est de nouveau incarcéré en 2008 pour détention de drogue et conduite en état d’ivresse.