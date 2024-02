22h10 La douleur d'une mère

La compétition fait une pause pour accueillir la mère de Giovanbattista Cutolo, dit Giogiò, un musicien de 24 ans qui a été tué à Naples alors qu'il cherchait à mettre fait à une dispute pour une place de parking. Il rêvait de jouer dans l'orchestre de Sanremo. Sa mère lui rend hommage en lisant une lettre : « Ce soir, tu vis à travers la musique que tu aimais. » Une vidéo est projetée montrant le jeune homme en train de jouer. Vive émotion à l'Ariston.

22h05 « Sinceramente » génial

Bon eh bien la concurrence peut commencer à trembler. Ce Sinceramente crie « tube en puissance ». Il aurait très belle allure sur la scène de l'Eurovision. Avec ce gimmick du « na, na-na, na-na »... Je dis ça, je dis rien : Italie, vote bien.

22h02 ANNALISA !!!!

Voici LA favorite de cette édition. Annalisa qui a fait danser l'Italie toute l'année dernière avec des tubes tels que Bellissima et Mon Amour. Elle participe pour la septième fois ( quasiment à chaque fois elle a fini fans le Top 10). Elle chante cette année Sinceramente (« Sincèrement »).

21h59 Alors que voici Fiorello

Amadeus annonce une première dans l'histoire du Festival. Une liaison non pas internationale, ni nationale, mais communale... avec L'Aristonello (le petit Ariston, en gros). C'est ainsi que l'animateur fait entrer dans la danse l'humoriste et animateur Fiorello, son ami de trente ans, à qui l'on devra les trois quarts des séquences interminables de cette édition.

21h55 Retour réussi !

Une ballade rock portée par l'orchestre (l'occasion pour moi de dire que quand on entend un. orchestre jouer en live, ça change tout), avec une montée en puissance. Il y a une dimension épique qui saisit. Retour réussi ! J'imagine bien le groupe dans le Top 5 final.

21h51 Le retour des Negramaro

«Un des groupes les plus importants du rock italien », annonce Amadeus. Les Negramaro se sont formés en 2000. Ils ont sorti huit albums studio (quatre ont été numéro 1). En 2005, avec la chanson Mentre tutto scorre, ils étaient en lice dans la section jeune du festival et avaient été éliminés d'emblée, ce qui n'avaient pas empêché la chansn de recevoir le prix de la presse. Cetta année, ils reviennent en compétiton avec Rincominciamo tutto (« Recommençons tout »)

21h42 « Casa Mia » et un hippopotame

L'artiste avait présenté sa chanson comme étant « un dialogue entre (lui) et un extraterrestre » au sujet de la Terre. « Malgré tous les drames qui s'y déroulent, la nature l'emporte toujours », avait-il dit. A noter qu'un homme déguisé en hippopotame (qui le suit depuis son arrivée à Sanremo) était aussi dans la salle. Gentiment surréaliste. Le morceau, qui s'équilibre entre rap et pop, est plutôt séduisant.

21h40 Au tour de Ghali

Je dois bien admettre que je ne connais pas ce rappeur de 30 ans qui chante Casa Mia ( « Chez moi »)

21h35 « Tu no », power ballad

La chanson d'Irama est toute en montée en puissance. Je suis resté un peu hermétique à l'émotion mais c'est quand même pro. Cela manque peut être un peu d'aspérités pour très bien figurer au palmarès. L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

21h33 Cinquième candidat, Irama

Auteur, compositeur et interprète, il a remporté le télécrochet Amici en 2007 et, depuis, a vendu plus de 2 millions d'albums (dont 47 disques de platine). A 28 ans, il s'agit de sa cinquième participation. Il chante Tu no ( « Toi non »).

21h31 C'est le moment du sketch « Poltrone Sofa »

Et au passage, un placement de produit.

21h26 Marco Mengoni chante son titre gagnant de l'an passé, « Due Vite »

Amadeus a présenté l'artiste en citant les chifres faramineux enregistrés par la chanson l'an passé. Elle fut notamment la deuxième meilleure vente en Italie. Le public qui reprend la chanson en choeur et l'ovation debout, ça met des frissons. Après sa prestation, Marco Mengoni a dit combien cela lui avait fait du bien de retrouver les concerts.

21h22 Pourquoi on live Sanremo ?

Je comprends pas votre engouement pour un truc que vous sortez de je ne sais où , et qui n’est pas de chez nous … G LEE Et pourquoi pas ? Peut-être, comme G LEE, ne partagez-vous pas notre/mon engouement. Ce n'est pas grave. C'est justement la raison d'être de ce live : vous raconter l'un des événements les plus importants d'un pays voisin. Fut un temps où les artistes italiens faisaient carrière en France et inversement. Cela s'est perdu, et c'est bien dommage à mon humble avis. Ce direct s'adresse à celles et ceux qui ont une curiosité et qui ont envie de découvrir autre chose.

21h16 « Ne pas en parler est un suicide »

Alors, ok, on voit les coiffures fluos, avec crêtes en option, mais sous cet apparat punk, se cache un titre pop plutôt classique. Pendant leur performance, trois personnes ont brandi des pancartes mentionnant des phrases de personnes s'étant suicidées. Amadeus a rappellé que le groupe était engagé auprès d'une ligne d'écoute de prévention du suicide.

21h13 La Sad entre en scène

Et maintenant, place au groupe pop/punk/rap La Sad un groupe créé en 2020 et qui a sorti l'an passé le titre Toxic (disque d'or). En compétition, ils interprètent Autodistruttivo ( « autodéstructeur »)

21h08 L'apparition surprise de Zlatan !

Alors, voilà, on quitte la chanson pour arriver dans le genre de surprises qu'affectionne le festival. Zlatan Ibraimovic qui, a coanimé une soirée de l'édition 2021, vient faire son petit sketch. Il demande à Amadeus son âge (60 et quelques années) et lui répond « moi, j'ai 42 ans et j'ai arrêté ». Une référence au fait que le directeur artistique devrait s'arrêter à son tour après six éditions. Amadeus a déjà annoncé qu'il sagissait de son dernier Sanremo... Zlatan 🫶🏻#Sanremo2024 pic.twitter.com/7wQwjYmvQm — Radio Italia (@RadioItalia) February 6, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

21h05 Fiorella Mannoia n'est pas venue pour faire de la figuration

Son Mariposa, à l'orchestration hispanisante sans tomber dans le cliché, est très entraînant. La chanson à texte italienne se porte bien, merci pour elle. Elle a été acclamée par le public qui a scandé son prénom. Allez, je prédis une place dans le Top 10 samedi. L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

21h03 Arriva La Mannoia !

«Un symbole d'élégance et de liberté de pensée », dit Amadeus pour présenter Fiorella Mannoia. Grande dame de la chanson italienne, elle participe, à 59 ans à son septième festival en tant que candidate avec Mariposa ( « Papillon » en espagnol).

20h59 « Finiscimi », une ballade

La chanson de sangiovanni est le genre de ballade, légèrement atmosphérique (les détracteurs diront blasée), dont les Italiens ont le secret et raffolent. C'est joli, propret. Un potentiel de gagnant ? Sans doute pas. Mais j'imagine très bien le morceau tourner largement en radio et dans les playlist de streaming. L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

20h57 Au tour de sangiovanni