Taylor Swift va-t-elle battre un nouveau record aux Grammy Awards ?

En France, il y a les Victoires de la Musique avec Vianney ou Louane. Aux Etats-Unis, ce sont les Grammy Awards avec Taylor Swift notamment. La chanteuse de 34 ans pourrait si son dernier opus Midnights rafle le prix d’album de l’année dépasser Frank Sinatra, Paul Simon et Stevie Wonder, qui ont remporté ce prix trois fois.

En 2023, Taylor Swift a été élue personnalité de l’année par le magazine Time. Et sa tournée « Eras Tour » a rencontré un succès phénoménal. Elle a généré plus d’un milliard de dollars de recettes en 60 dates l’an dernier, un montant jamais vu dans l’histoire de la musique. Mais pour l’emporter, l’Américaine devra se défaire d’une rude concurrence, dominée par d’autres artistes féminines.

Grosse concurrence

La chanteuse SZA arrive à Los Angeles dotée d’une aura maximale, avec neuf nominations. Eclectique, Son deuxième album SOS mêle des influences r’n’b, pop, rock et jazz avec des tonalités électro. Olivia Rodrigo et Miley Cyrus sont aussi en lice pour l’album de l’année, tout comme Lana Del Rey et Janelle Monae.

Quant au groupe d’indie rock boygenius, composé du trio Phoebe Bridgers, Julien Baker et Lucy Dacus, il revendique six nominations.

Le patron de la Recording Academy, qui représente les professionnels de l’industrie musicale américaine et organise les Grammys, Harvey Mason Jr, s’est dit « optimiste » sur le fait que la forte présence des femmes ne se limite pas à l’édition 2024. « Nous voulons être sûrs d’être à la hauteur. Il y a donc du travail à faire. Il y en a toujours. Nous devons avoir plus de femmes, plus de personnes de couleur, plus de diversité », a-t-il insisté.

La surprise viendra-t-elle d’un jazzman ?

Les récompenses majeures ont donc toutes les chances d’être décernées cette année à des femmes. A moins que le jazzman Jon Batiste, qui s’est imposé ces dernières années comme la coqueluche des Grammy Awards, ne surprenne son monde. Le pianiste virtuose est le seul homme en lice dans deux des catégories les plus prestigieuses – album et chanson de l’année –, deux ans après son couronnement face au gratin de la pop.

Son titre Butterfly, nominé pour la chanson de l’année, a été écrit pour sa femme, l’écrivaine Suleika Jaouad, lorsqu’elle était hospitalisée pour soigner sa leucémie. Elle n’avait pas pu assister à son triomphe en 2022.

En lice pour les Oscars, le film Barbie s’invite également aux Grammys avec 11 nominations grâce à sa bande originale jalonnée des chansons interprétées par les stars Billie Eilish, Dua Lipa et Nicki Minaj.

La cérémonie débutera à 17 heures, heure locale dimanche (1 heure GMT lundi).