Quel est le point commun entre Volare de Domenico Modugno, Sarà perché ti amo de Ricchi e Poveri, La Solitudine de Laura Pausini et Zitti e Buoni des Måneskin ? Tous ces titres, qui ont rencontré un succès international, ont été révélés au Festival de Sanremo (Italie). L’édition 2024 commence ce mardi et s’achèvera (très) tard dans la nuit de samedi à dimanche. Elle captivera les Italiens et Italiennes par millions. De notre côté des Alpes, où cette compétition est quasiment inconnue, on gagnerait à la suivre d’un peu plus près…

Parce que c’est un des événements les plus importants en Italie

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’an passé, sur les cinq soirées, le Festival de Sanremo a été suivi par 10.7 millions de personnes en moyenne, pour une part d’audience affolante de 63 %. Et comme les retransmissions sont longues (elles commencent à 21 heures pour s’achever autour de 2 heures au petit matin…), si l’on se concentre sur les horaires de prime time, l’audience moyenne dépassait les 14.2 millions de téléspectateurs ! « Ce festival est ce qu’il y a de plus important en Italie, plus que le foot ! », nous confiait un badaud croisé dans les rues de la ville ligure en 2018. Et cela fait 73 ans que ça dure. Le rendez-vous musical a été créé en 1951 et a servi d’inspiration au concours Eurovision. Bien sûr, au fil des décennies, il y a eu des années de désamour, de gagnants faiblards et des procès en ringardise, mais la passion l’a toujours emporté. « Sanremo a raconté notre pays, avec tous ses mérites et ses défauts, dixit Nico Donvito, auteur d’un livre, non traduit en français, sur l’institution musicale. Comment le définir autrement que comme une allégorie, en notes et paillettes d’une Italie qui change et qui, par certains aspects, refuse de changer ? » La compétition et ses à-côtés tendent un miroir à la société italienne et reflètent ce qui la traverse. Les éditions récentes ont par exemple été marquées par des discours féministes et des prestations d’artistes « gender fluid » qui ont donné des sueurs froides aux conservateurs.

Parce que l’édition 2024 s’annonce particulièrement relevée

Le Festival de Sanremo, c’est d’abord de la chanson. L’artiste qui triomphe se voit désormais proposer d’aller représenter l’Italie à l’Eurovision. Mais cet enjeu-là est secondaire, les morceaux en lice sont surtout les futurs tubes potentiels, qui feront danser ou émouvront le pays au moins jusqu’à la fin de l’été. Les classements importent peu, un bon dernier peu avoir plus de succès commercial qu’un membre du top 10. Cette année, trente chansons sont en compétition – un nombre record. Surtout, la plupart des interprètes figurent parmi les plus grandes stars du pays. A commencer par la favorite, Annalisa, qui en est à sa sixième participation et a fait se déhancher la Botte avec son album E poi siamo finiti nel vortice (disque d’or). Il faudra aussi compter avec des noms qui vous sont peut-être plus familiers comme Nek, Ricchi e Poveri (13e participation), Mahmood (Eurovision 2019 et 2022)… Et se passionner pour le destin de Geolier qui entre dans l’histoire en étant le premier à présenter un morceau intégralement en napolitain.

Parce qu’on vous propose de suivre la première soirée en direct sur « 20 Minutes »

Si les deux paragraphes précédents ont piqué votre curiosité, alors soyez au rendez-vous ce mardi soir sur le site de 20 Minutes. Nous vous proposerons un « live » de la compétition où l’on vous présentera les artistes et où on vous fournira des éléments de contexte. La compétition sera visible via le site de la Rai ou, bien sûr, à la télévision si votre fournisseur d’accès à Internet vous la propose (par exemple, c’est le canal 543 sur la Freebox, le 626 sur la SFR Box, le 570 sur la Bbox, le 460 sur Livebox…). Commandez vous des pizzas, on s’occupe du reste.