On y a cru mais les 'N Sync, séparés depuis 2002, ne se reformeront pas

La joie aura été de courte durée pour les fans de ‘N Sync (si si, il en reste) : après que Justin Timberlake eut confessé, lors de l’émission The Kelly Clarkson Show du 30 janvier 2024, qu’il était entré en studio avec ses anciens partenaires, certains ont pensé que le groupe se reformait.

Pour mémoire, ‘N Sync, après avoir cartonné dans les charts pendant sept ans, s’était séparé en 2002.

C’est CNN qui a relayé l’info : « On est entrés en studio, alors il se peut que quelque chose sorte un de ces jours », avait en effet déclaré « JT », dont la chanson Selfish vient de sortir (et annonce l’album Everything I Thought It Was, produit par Timbaland et qui est attendu au second semestre 2024).

Mais patatras, voilà qu’un rêve s’écroule : malgré le teaser de Justin Timberlake, ‘N Sync ne se reforme pas, révèle TMZ ce 1er février 2024. On apprend ainsi que si l’époux de l’actrice Jessica Biel a convié Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez et Chris Kirkpatrick en studio, c’était uniquement pour que ses compères de ‘N Sync assurent les chœurs sur la prochaine chanson de leur pote !