Ninho va tenter de remplir le Stade de France

Il aura achevé le triptyque parisien. Après avoir rempli l’Accor Arena en 2021 et La Défense Arena en 2022, le rappeur Ninho sera à l’affiche du Stade de France le 3 mai 2025, a-t-il annoncé mercredi. La billetterie pour l’événement a ouvert jeudi matin, pleine de promesse pour l’artiste de 27 ans qui deviendra le quatrième rappeur à se produire seul au Stade de France.

Un album qui cartonne

Avant lui Gims, Booba et Soprano avaient réussi l’exploit de remplir l’enceinte dyonisienne. Pour l’occasion, Ninho a mis en ligne sur YouTube un clip, dans lequel il annonce l’événement, une date qui s’intègre à sa tournée « Jefe Airlines Tour » débutant le 8 février 2024. « Et puis le 3 mai 2025, on sera 80.000 », promet-il dans ce morceau déjà visionné plus de 350.000 fois.

En 2023, Ninho, William Nzobazola de son vrai nom, est monté sur la troisième marche du podium dans le classement des disques les plus vendus en France grâce à son quatrième disque, « N.I », sorti en juin