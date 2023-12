Tous ceux qui ont dû réviser un jour la connaissent. La chaîne YouTube Lofi Girl et ses 125 vidéos comptabilisent près d’1,8 milliard de vues et presque 14 millions d’abonnés. Des milliers (43.000 ce mardi) de personnes regardent – ou plutôt écoutent – en direct les sons « hip-hop » sur des beats « chill », « relax », parfaits pour se concentrer. Le dessin pour accompagner ces playlists représente une jeune fille en train d’étudier, sweat-shirt vert et col rouge, casque sur la tête, en train de griffonner des pages. Son chat regarde à la fenêtre et quand il fait beau, on peut reconnaître dehors la ville de Lyon.

À l’occasion de la sortie de sa nouvelle vidéo « Snowman », qui met de nouveau en avant la capitale des Gaules, Michel de l’équipe de Lofi Girl/Lofi Records est revenu pour 20 Minutes sur l’histoire de la chaîne, son succès et ses liens étroits avec Lyon.

Quelles sont les origines de la chaîne Lofi Girl ?

A l’origine, c’est Dimitri, alors étudiant et âgé de 20 ans, qui a lancé en 2015 sa chaîne qui s’appelait alors « Chilled Cow ». Elle a été monnayable deux ans et demi après. Dès le début, l’objectif était triple : promouvoir un courant musical cool, agréable, zen, créatif qui nous plaisait mais aussi faire en sorte d’obtenir rapidement de la notoriété pour promouvoir des artistes talentueux pas encore connus et leur permettre d’avancer avec nous. Et surtout, donner l’opportunité aux étudiants, aux lycéens, mais également aux lieux de détente et de travail d’agrémenter leur quotidien d’une musique complice sans interruption, avec toujours un beau visuel animé associé.

Quelle est l’histoire de ce visuel animé et notamment, son lien avec Lyon ?

Il existe un attachement familial à la ville du créateur Dimitri. Raison pour laquelle nous avons pensé en premier lieu à contacter une école d’illustrateurs lyonnaise que nous avons mandatée pour notre effigie, avec nos recommandations. Elle a ainsi sélectionné un de leurs brillants étudiants Juan Pablo Machado pour réaliser la fameuse Lofi Girl.

D’ailleurs, après une mûre réflexion due au fait que « Chilled Cow » était déjà bien connue, la chaîne a pris le nom de Lofi Girl le 18 mars 2022, sous l’impulsion de notre audience.

Il y a trois semaines, une nouvelle vidéo sur la chaîne a encore mis en avant Lyon. Pourquoi ?

Six ans après notre lancement et à l’approche de Noël, il nous semblait important de faire un petit clin d’œil aux sources, à travers ce petit clip « Snowman » que nous avons réalisé en interne.

Dans le clip d'animation publié il y a trois semaines, Lofi Girl, casque sur les oreilles, se balade dans les rues de Lyon, notamment sur les quais et dans les pentes de la Croix-Rousse, en se remémorant des souvenirs d'enfance - Capture d'écran YouTube

D’autres projets similaires sont-ils prévus dans l’avenir ?

Une nouvelle aventure a vu le jour il y a six mois avec Lofi Boy et la Synthwave [sur le même principe que Lofi Girl mais avec des styles musicaux différents]. Nous avons créé en interne notre propre studio d’illustration et d’animation et avons réalisé des partenariats auprès d’acteurs recherchant notre savoir-faire tant musical que d’animation, Rocket League, Lego, Disney, Marvel… Mais Lofi Girl, la Lyonnaise, rêve aussi secrètement des Jeux olympiques 2024…