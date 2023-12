Retour à une version plus « normale ». Étendu à cinq soirs en juillet pour accueillir les Red Hot Chili Peppers, le festival des Vieilles Charrues est revenu à une version plus classique qui se déroulera sur quatre soirs du jeudi 11 au dimanche 14 juillet à Carhaix (Finistère). Comptant parmi les poids lourds français, l’événement musical a encore concocté une programmation cinq étoiles dévoilée ce lundi à 18 heures.

En plus de Sting, dont la venue avait été annoncée un peu plus tôt dans la journée, les festivaliers verront cette année un bon cru de rock. On notera notamment la venue des Américains de Kings of Leon, du phénomène Gossip, de la voix envoûtante de PJ Harvey ou des Écossais de Simple Minds, véritable usine à tubes des années 1980 avec Don’t you ou le magnifique Mandela Day.

Le festival breton a également su attirer le phénomène pop anglais Sam Smith, le dandy Baxter Dury, les rappeurs français PLK et Djadja & Dinaz, le DJ français Molecule, la chanteuse Hoshi, le slameur Grand Corps Malade ou encore les très bons hommes de scène que sont Hervé et Eddy de Pretto. Pour les amateurs de techno, les Charrues ont notamment invité The Blaze et la DJ belge Charlotte de Witte qui envoie du rêve avec sa rave.

Encore une surprise à venir ?

On notera qu’il manque un « gros » dans cette programmation. D’après les informations du Télégramme, cela pourrait être la légende du hip-hop Cypress Hill qui pourrait s’ajouter à la fête le samedi 13 juillet.

On pourra aussi se réjouir de voir quelques très belles découvertes locales se tailler une place à l'affiche comme les Rennais d'Atoem, très bons sur leur premier album, ou encore les Vannetais d'Our Lives, excellents aux Trans Musicales.

La programmation complète est à retrouver sur le site du festival. Pour l’heure, les billets ne sont pas en vente. L’ouverture de la billetterie est prévue le 13 décembre à 19 heures.

En 2023, le festival des Vieilles Charrues avait attiré 346.000 spectateurs, explosant son record historique. L’événement avait également battu le record du plus gros cachet jamais versé à un artiste en déboursant pas loin de deux millions d’euros pour s’offrir les Red Hot. Contrairement à d’autres mastodontes gérés par des multinationales, le festival de Carhaix est porté par une association et fonctionne avec un budget de 23 millions d’euros et sans subvention.