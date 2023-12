Il souffre « d’une possible infection saisonnière ». Michel Sardou, 76 ans, a été contraint d’annuler un concert à l’Arena de Brest samedi, seulement quatre heures avant le début du show. Problème ? Bon nombre de fans de l’artiste n’ont pas été mis au courant de l’annulation et des centaines de voitures ont déboulé devant la salle, comme l’a constaté le quotidien régional Le Télégramme.

Sur les 3.600 personnes attendues, « 3.100 ont été averties de l’annulation du concert soit par la presse, soit par le réseau de billetterie », a estimé l’organisateur dans les colonnes du Télégramme ce lundi.

Deux précédentes dates de concerts reportés pour maladie

Michel Sardou assure actuellement la tournée « Je me souviens d’un adieu », avec plus de 60 dates et qui doit s’étendre jusqu’en mars 2024, avec deux concerts à Paris La Défense Arena en guise d’épilogue. Souffrant d’une angine, l’artiste avait déjà dû annuler deux dates de sa tournée en octobre dernier, au Mans et à Angers. Les deux dates ont fait l’objet d’un report, fin février et début mars 2024.

En 2017, l’interprète des Lacs du Connemara avait annoncé sa décision d’arrêter sa carrière, avant de revenir sur sa décision. Sa précédente tournée, il y a cinq ans, avait réuni 450.000 spectateurs.