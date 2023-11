Chaque année c’est pareil, tonton demande entre le foie gras et la dinde si « ce ne serait pas bien de mettre des petites musiques de Noël ». Alors le préposé à l’enceinte, ou à la télé, s’exécute et trouve souvent une playlist toute prête. Où Mariah Carey et son célèbre All I want for Christmas is you côtoie Tino Rossi, l’auteur de Petit Papa Noël.

Tous ces tubes de saison sont aussi diffusés sur « Very Christmas radio », une webradio éphémère crée en 2019 par Erick Cala. Son principe ? « Déjà, elle est sur n’importe quelle plateforme d’écoute, sur les boxs aussi », précise l’ancien journaliste et animateur du réseau France Bleu désormais installé à Strasbourg. « Cette saison, du 13 novembre au 31 décembre, il y a un peu plus de 700 titres qui vont des années 1950 à aujourd’hui. Avec bien sûr les grands classiques mais aussi des nouveautés. Par exemple, Cher vient de sortir un album de Noël, comme Natasha Saint-Pier. Ça permet d’avoir des chansons en plusieurs versions. »

Qui s’enchaînent donc sans pub et sans fausse note, l’ex-programmateur y veille. « Je ne veux pas que la radio soit ringarde mais plutôt jazzy. Alors je fais attention à ce qu’il y ait une certaine harmonie. Que Luis Mariano n’arrive pas entre deux chansons de Cher par exemple ! Ça me prend une à deux heures par jour de bien regarder le squelette et de corriger. Je gère aussi les réseaux sociaux où j’offre quelques cadeaux. »

Le tout bénévolement. Aujourd’hui à la tête d’une agence de podcasts « pour les entreprises et les collectivités », le tout juste sexagénaire gère sur son temps libre la webradio. « Ça me coûte plus cher que ça ne me rapporte entre les frais d’hébergement, ceux pour la Sacem. Peut-être qu’il me faudrait un sponsor mais ça reste artisanal pour le moment. » Pour le plus grand plaisir des quelque « 20.000 auditeurs » permanents qu’il comptabilise. « Des gens en France bien sûr mais de partout dans le monde aussi. J’ai déjà vu des connexions en Amérique du Sud, Californie, Hongrie etc. Je sais que les commerçants aiment aussi me diffuser. »

Erick Cala, le créateur de « Very Christmas Radio » - EC

C’est justement grâce aux remerciements reçus qu’Erick Cala poursuit l’aventure depuis maintenant quatre ans. « A l’origine, tout était parti d’amis qui me demandaient toujours de leur envoyer des playlists de Noël. Ça me prenait un temps fou ! Je me suis dit que ce serait pas mal de créer une webradio. Il y avait peut-être 70-80 titres au début mais quand j’ai vu l’engouement, ça m’a dépassé assez vite et j’ai demandé de l’aide à des connaissances. »

Aujourd’hui, « Very Christmas Radio » permet de préparer Noël dans l’ambiance. L’ex-animateur estime que le même titre « revient tous les deux ou trois jours ». « Mais jamais à la même heure », précise le créateur. Alors tonton, ça t’ira ?