C’est un classement mythique mais qui n’avait pas été vu depuis 54 ans. Les Beatles ont pris la tête des charts britanniques avec Now and Then, qui réunit grâce à l’intelligence artificielle le légendaire groupe anglais, a indiqué dimanche l’organisation qui établit les classements.

Sorti jeudi, le morceau, enregistré par John Lennon et complété après sa mort par les autres membres du groupe, dépasse actuellement ses concurrents, a précisé Official Charts. Au vu de cette tendance, il est donc en voie d’occuper la première place du prochain classement hebdomadaire publié vendredi prochain, détrônant ainsi la superstar américaine Taylor Swift.

The Ballad of John and Yoko, précédent numéro 1

Il s’agit du 18e single du groupe de Liverpool à se hisser en tête des charts, le premier remontant à From me to You en 1963 et le précédent à The Ballad of John and Yoko en 1969, peu avant la séparation des Beatles en avril 1970.

Now and Then est né d’une maquette enregistrée à la fin des années 1970 par John Lennon dans son appartement new-yorkais. Après son assassinat en 1980, sa veuve Yoko Ono avait remis en 1994 la bande, voix et piano, aux autres membres du groupe.

Les technologies de l’IA ont permis récemment d’isoler la voix de Lennon et de la mixer avec des enregistrements des autres chanteurs, y compris George Harrison avant sa mort en 2001. La chanson a été achevée et sortie par les deux membres encore en vie, Paul McCartney, 81 ans, et Ringo Starr, 83 ans.