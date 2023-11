Green Day en concert en France pour deux dates en juin 2024

La liste des artistes mythiques de passage en France – et plus précisément à Lyon – continue de s’allonger. Green Day vient d’annoncer deux dates de concert dans le pays, à l’occasion de sa tournée européenne. Le groupe de punk rock se produira le 5 juin 2024 à la LDLC Arena de Lyon, et le 18, à l’Accor Arena de Paris, cinq mois après la sortie d’un quatorzième nouvel album, « Saviors ».

Depuis la création du groupe en 1986, composé du trio Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool, Green Day cumule plus de 75 millions d’albums vendus dans le monde et 10 milliards de streams.

Ouverture de la billetterie le 10 novembre

Lors de cette tournée, les interprètes de « Boulevard of broken dreams » fêteront également les trente ans de la sortie de « Dookie » et les vingt ans d’ « American Idiot », qui a remporté le Grammy Award du meilleur album rock. Les deux soirées s’annoncent donc « exceptionnelles », avec, en première partie, The Interrupters.

Des billets seront disponibles en prévente jeudi prochain, à 10 heures. La mise en vente générale des tickets aura lieu le lendemain, le vendredi 10 novembre, à partir de 10h30.