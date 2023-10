C’était l’événement musical européen de la fin d’année. L’édition 2023 des MTV Europe Music Awards (EMA) devait se tenir le 5 novembre au parc d’exposition Paris Nord Villepinte (Seine-Saint-Denis) et réunir un impressionnant parterre d’artistes de David Guetta à Jungkook et The Kid Laroi. Mais la chaîne musicale annonce ce jeudi que la cérémonie est annulée en raison des « événements dramatiques » en « Israël et à Gaza ».

L’actuel conflit entre Israël et le Hamas et le fait que le niveau « urgence attentat » de Vigipirate ait été déclaré en France ont motivé cette décision. « Chaque année, les MTV EMA mettent à l’honneur la musique mondiale. Mais face aux événements dramatiques qui se déroulent en Israël et à Gaza, nous pensons que le moment n'est pas propice à un évènement festif international. Avec des milliers de vies perdues, l’heure est au recueillement » ont expliqué les organisateurs dans un communiqué.

La dernière édition en France remonte à 1995

Les votes pour cette édition des MTV EMA sont ouverts jusqu’au 30 octobre. Taylor Swift est l’artiste la plus nommée avec sept citations devant Olivia Rodrigo et SZA comptant six nominations.

La France n’avait pas accueilli les MTV EMA depuis l’édition 1995 organisée à Paris. La précédente cérémonie a eu lieu à Düsseldorf (Allemagne), le 13 novembre 2022.