Vous adorez (ou vous détestez) les soirées kitsch ? Dites-nous pourquoi

Un tee-shirt Waïkiki, un collier avec un pendentif Totoche, un boa rose fluo, un borsalino à paillettes sur la tête et de vieilles chaussures à plateformes aux pieds. Ou plutôt… Un pull Nirvana, un ras-de-cou en plastique, les lunettes d’Elvis, une visière verte Kangol de toute beauté et une paire de Nike Air. L’outfit idéal, si vous raffolez des soirées kitsch.

Mais… Pourquoi aimez-vous tant ces nuits fantasques, où l’on remue sur Magnolia for ever, Les démons de minuit et Tu m’oublieras ? À l’occasion du retour de la soirée kitsch de la foire de Montpellier (Hérault), samedi (20 heures), dites-nous tout !

Vous adorez ces soirées-là ? Pourquoi ? Est-ce parce que vous ne jurez que par la musique des années 1970, 1980, 1990 et 2000 ? Parce que vous préférez vous déhancher sur du disco et de la bonne vieille dance que sur de l’electro ?

Parce que ça vous rappelle les booms de votre adolescence, où vous vous gaviez de Tagada en hurlant le refrain de Freed from desire ? Ou parce que les fringues ultra-vintage, ça vous fait marrer ? Ou ça vous désinhibe ? Ou alors, peut-être, détestez-vous les soirées kitsch ? Pourquoi ? Dans le cadre de l’écriture d’un article sur ce sujet, expliquez-nous tout dans le formulaire ci-dessous ! Merci !