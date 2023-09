Rien ne se perd et tout se transforme, même l’urine des festivaliers. En 2015, le Roskilde, le plus gros festival au Danemark, avait eu l’idée un peu folle de récupérer le pipi de ses 100.000 festivaliers pour fertiliser les champs d’orge. Des milliers de litres d’urine qui avaient permis de fabriquer de la bière, servie l’année d’après à ces mêmes festivaliers. Après les festivals Rock en Seine, Solidays ou Mythos, les Trans Musicales de Rennes se lancent également dans la collecte urinaire. « Cela se fera sur une partie des sanitaires du festival au Parc-Expo », précise Erwan Gouadec, directeur délégué des Trans Musicales, qui se tiendront du 6 au 10 décembre.

Le délicieux breuvage récupéré sera ensuite livré à la start-up girondine Toopi Organics qui se sert de l’urine humaine pour fabriquer des engrais pour les agriculteurs. A travers cette action, le festival rennais entend ainsi réduire son impact environnemental. Une démarche écologique initiée il y a déjà plusieurs années. Dès 2008, les gobelets réutilisables avaient ainsi fait leur apparition aux Trans, où la viande rouge a depuis été bannie dans les plats servis.

Une cagnotte pour compenser l’empreinte carbone

L’an dernier, une cagnotte environnementale avait également vu le jour afin de compenser les émissions de carbone générées par le festival, principalement liées au transport des artistes et des festivaliers. « Cela représentait 603 tonnes de CO2 en 2022, soit une empreinte carbone de 49.000 euros », précise Erwan Gouadec. Au total, 17.700 euros avaient été récoltés, dont 7.700 euros auprès du public, puis reversés à des associations agissant pour la transition écologique et sociale. « On renouvelle bien sûr l’opération cette année en espérant augmenter et même doubler la contribution du public », souligne le directeur délégué des Trans.

Pour sa 45e édition, les Trans Musicales ne changeront pas de recette avec toujours une programmation novatrice, cosmopolite et décalée. Soixante-dix-sept groupes venus des quatre coins du globe seront cette année à l’affiche avec entre autres l’électro-folk de la Portugaise Ana Lua Caiano, l’afro-wave de Bantu Spaceship, groupe originaire du Zimbabwe, ou la diva soul américaine Brittany Davies qui fera sa première date sur le sol européen. En même temps que la programmation, dévoilé ce jeudi matin, la billetterie pour l’édition 2023 des Trans est également ouverte.