Il a accompagné son message d’une photo montrant un soleil radieux et un magnifique ciel bleu avec un léger voile nuageux en forme de V de la victoire. Après plusieurs mois d’absence, Christophe Miossec vient de rassurer ses fans en annonçant vendredi sur son compte Instagram la guérison de son cancer et la reprise à venir des concerts. « Cancer de la corde vocale guéri. Reprise de la tournée dans tout le pays début 2024, c’est reparti. Et merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. A bientôt », a écrit le chanteur brestois.

Fin avril, deux mois après la sortie de son douzième album studio Simplifier, Christophe Miossec s’était déjà exprimé sur son compte Instagram en annonçant l’annulation de sa tournée pour des raisons de santé. « Ceci est une prise de parole pour vous dire que la mienne est actuellement en réparation, les cordes vocales devant être soignées », avait indiqué le chanteur.