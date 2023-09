José Sébéloué, chanteur de La Compagnie Créole, est décédé

L’un des membres fondateurs de La Compagnie Créole n’est plus. Le groupe et le label Productions Martin Leclerc ont annoncé dimanche sur Facebook la mort de José Sébéloué, à l’âge de 74 ans. Le chanteur, l’un des cinq membres du groupe originel, a connu le succès avec son groupe dans les années 1980 grâce aux fameux tubes : C’est bon pour le moral ou encore Au bal masqué. José Sébéloué est le seul membre du groupe à ne pas être né en Martinique ou en Guadeloupe. Le chanteur, également guitariste, naît en 1948 en Guyane et fonde un premier groupe, Pop Corn.

La Compagnie Créole arrête sa tournée pour venir au chevet du chanteur

Adepte aussi des percussions, il fonde La Compagnie Créole en 1975. Un engouement se crée autour du groupe et plusieurs tubes sont très bien accueillis par le public et deviendront des classiques.

Avec vingt albums et plusieurs millions de disques vendus, La Compagnie Créole continue à se produire en concert, notamment à l’étranger. Leur dernière tournée devait se tenir au Québec, mais elle a été annulée, les musiciens étant venus au chevet de José Sébéloué. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent depuis l’annonce du décès du chanteur. « Adieu à mon ami », a notamment réagi l’animateur Patrick Sébastien sur X (ex-Twitter).