Mika rend hommage à Jane Birkin, « une icône de la sensualité »

Dans une interview au Parisien, Mika a souhaité rendre hommage à Jane Birkin, alors que son sixième album sort vendredi. « [Jane] Birkin était une icône de la sensualité, elle incarnait l’élégance sans effort, la candeur sans aucune vulgarité », raconte-t-il. Dans un de ses morceaux, l’artiste raconte : « Je rêve d’un amour à la Birkin, j’ose pas sortir de la piscine, tous ces regards qui m’assassinent. »

« Dans ce titre, je me confronte à la nudité, je défends un amour libéré, sans honte. Un amour à la Birkin est un amour sensuel, poétique, sans honte », explique-t-il aux journalistes du quotidien.

Un album 100 % en français

Pour la première fois, l’artiste chantera uniquement en français dans cet album. « La France représente une partie importante de ma carrière. […] C’est un pays où je me suis toujours senti moi-même, j’y ai passé les huit premières années de ma vie. L’écriture de cet album m’a libéré. »

Dans son interview, le chanteur revient aussi sur son identité de « vagabond » : « J’écris tout le temps pour creuser ma légitimité. J’ai vécu partout, je ne sais pas d’où je viens vraiment, mon identité change constamment ». Un homme toujours en recherche de légitimité, malgré une réussite incontestée et des titres mondialement connus comme Relax, Take It Easy, Grace Kelly ou encore Happy Ending.