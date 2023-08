Jusqu’à ces derniers jours, le nom de Scooter Braun était surtout connu des fans de Taylor Swift (pour une sale histoire), par ceux de Justin Bieber (pour une belle histoire) et par les connaisseurs du monde de l’industrie musicale américaine. Le producteur et manager fait aujourd’hui parler de lui alors qu’il est en train de perdre ses principaux artistes.

Sa rupture avec Demi Lovato a été officialisée après plusieurs jours de rumeurs. Celle avec Ariana Grande est encore au stade de l’information non confirmée, même si plusieurs médias américains semblent sûrs de leurs sources. Idina Menzel, star de Broadway et connue pour être la voix originale d'Elsa dans le film d'animation de Disney La Reine des neiges, a aussi rompu son contrat avec le manager. Et maintenant, c’est Justin Bieber qui semble sur le point de quitter son manager historique.

Un précoce qui repère les précoces

Pour ceux qui ne font pas partie des trois catégories mentionnées au premier paragraphe de cet article, rappelons qui est Scooter Braun. Dès 2001, alors qu’il n’a que 20 ans, le jeune homme est déjà une figure de la scène musicale d’Atlanta où il organise des soirées à succès. Devenu très vite directeur marketing du label de Jermaine Dupri, il fonde sa société, Raymond Braun Media Group pour y accueillir Usher, sa première prise d’une longue liste.

Son coup de génie reste d’avoir découvert Justin Bieber avant tout le monde, sur YouTube, quand la future star n’a que 14 ans. Par la suite, au travers de différentes sociétés, l’homme d’affaires devient le producteur manager des Black Eyed Peas, de Carly Rae Jepson, d’Ariana Grande, dont il fera la star qu’elle est aujourd’hui.

L’affaire Swift

Si les fans de Justin Bieber savent depuis longtemps ce que leur idole doit à Scooter Braun, ceux de Taylor Swift découvrent son existence en 2019, au moment de la querelle entre la chanteuse et Kanye West (une longue histoire que l’on peut résumer à : Kanye West est sexiste). Scooter Braun prend alors la défense de son ancien client.

Cette même année, Scooter Braun rachète Big Machine Records, label au sein duquel Taylor Swift a enregistré ses six premiers albums. Puis, le producteur revend sa société, Ithaca Holdings, à un fonds d’investissement. Taylor Swift se retrouve incapable de racheter les droits sur ses propres enregistrements.

Le début des départs

C’est cette affaire qui a conduit Taylor Swift à se lancer dans le réenregistrement et la vente de chacun de ses six albums « presque » à l’identique, sous le nom de « Taylor’s Version ». Vient ainsi de sortir la nouvelle version, garantie 100 % Swift, de Speak Now. La cohorte de fans de Taylor Swift tient donc une haine tenace de Scooter Braun depuis quatre ans maintenant.

Pourtant, ce n’est pas cette pénible histoire qui expliquerait l’actuelle fuite des talents de l’écurie Braun. Si l’entourage de Demi Lovato a évoqué, dans un très bref communiqué, une « séparation à l’amiable », la chanteuse a aussi effacé de ses réseaux sociaux toute mention de son ancien manager.

Rumeurs et conjectures

Ariana Grande n’a pas encore commenté les rumeurs de sa séparation avec le manager qui l’a accompagnée vers le succès ces dernières années. Et ce manque d’empressement à démentir la nouvelle est perçu par les médias spécialisés comme une confirmation.

De même, le démenti laconique de l’équipe de Justin Bieber est interprété comme un moyen de gagner du temps.

Les spéculations sont nombreuses mais floues et contradictoires sur les raisons qui pousseraient ces artistes à fuir Scooter Braun. Newsweek évoque « une affaire qui va sortir » et qui embarrasserait les clients du producteur qui, jusque-là, a très peu fait parler de lui pour sa vie privée (marié, divorcé, père de trois enfants…). Billboard est surtout étonné qu’aucune raison valable et concrète n’explique, pour l’heure, cette fuite de talents.