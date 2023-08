Aya Nakamura dévoile à la surprise générale trois nouveaux titres

On ne l’avait pas vu venir. Aya Nakamura est de retour ! Après la sortie en janvier de son quatrième album DNK, qui a fait un carton, et de son titre d’artiste de l’année reçu lors de la cérémonie des Flammes, la chanteuse a sorti sur les plateformes de streaming et sur YouTube ce jeudi soir trois nouveaux morceaux : Come Back, Bisous et Chérie. Ses trois singles font ainsi partie de la réédition de son album DNK.

☀️🎁 https://t.co/OgvfpDhLYI pic.twitter.com/EzLd77mN4I — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) August 17, 2023



Une tournée mondiale à suivre

Depuis des années maintenant, Aya est au climax de sa carrière. Artiste francophone la plus écoutée dans le monde, elle enchaîne les dates aux quatre coins de la France. Bordeaux, Lyon, Paris, Londres, Berlin, Montréal, Kinshasa, Bamako… Preuve de sa popularité, ses trois dates en mai à l’Accor Arena ont affiché complet en seulement quelques heures. La chanteuse et son label Rec.118 avaient même rediffusé ses concerts sur la plateforme de streaming Twitch.

Née à Bamako (Mali), Aya Nakamura a grandi à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Sa carrière a décollé avec son deuxième album Nakamura (2018), suivi d’Aya en 2020.