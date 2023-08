Même certains titres du répertoire du chanteur, tels que Je suis pour, au sujet de la peine de mort, ou Le France, sur le désarmement du paquebot du même nom, que l’on pourrait être tenté de placer sur l’échiquier politique, ne seraient pas davantage à ranger à droite. « Elles ne sont pas engagées, ce sont plutôt des chansons d’actualité. Le jour où le public de Michel Sardou disparaîtra, on n’entendra plus beaucoup parler d’elles, prédit Marie Goupil-Lucas-Fontaine. Celles-ci sont très datées et ne vieilliront pas bien. Leur objectif était de saisir l’air du temps. » Pour la docteure en histoire, « c’est plutôt le public de Sardou qui est de droite ou, du moins, qui a des valeurs assez conservatrices ».

20 secondes de contexte

Dimanche, Romain Kuntz, animateur de Tipik, a réagi à un tweet de l’auteur de cet article au sujet de la polémique. Il a rappelé le contexte : « J’ai reçu Juliette Armanet lors de sa venue à Ronquière en Belgique. C’était une séquence drôle et légère, elle répondait à des unpopular opinions [dans la culture Internet, les opinions impopulaires consistant à exprimer des avis personnels contraires à ceux du plus grand nombre] d’auditeurs. L’un de ces unpopular opinion était « Une vraie bonne soirée se termine toujours par Les lacs du Connemara ». La chanteuse enchaîne : « Ah non, pour moi, c’est une sirène d’alarme » et je lui réponds : « Ah ouais ? C’est quoi les trois chansons qui te feraient sortir d’une soirée ? » Elle : « Bah trois fois Les Lacs du Connemara » et la suite on l’a vue [les propos controversés]. (…) Juliette Armanet n’a pas pris en grippe, sans raison, Sardou et son tube. Elle a répondu à ma question qui portait directement dessus. »