C’est sans hésitation l’une des futures pop stars de la chanson française. Cheveux colorés, moustache à la Freddie Mercury, style vestimentaire inimitable et musiques entraînantes, Julien Granel cherche à être au niveau de ses idoles.

Et si le chanteur doit encore faire ses preuves, il semble déjà avoir l’aisance des plus grands. Après un premier album Cooleur très réussi et une récente collaboration publicitaire avec la marque de chaussures Louboutin, on se demande ce que peut encore espérer l’artiste.

Alors qu’il sera sur scène à l’Insane Festival, à Apt, ce samedi, on vous propose de découvrir un peu plus Julien Granel, rencontré au Solidays, dans notre format Hits Tips.