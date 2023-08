D’abord trend TikTok, puis tube incontournable, le titre Un jour je marierai un ange de Pierre de Maere aura signé l’une des meilleures performances de l’année 2022. Un single qui lui offrira notamment les prix de la chanson originale et de la révélation masculine aux Victoires de la Musique 2023 en février dernier.

Depuis, l’artiste belge enchaîne les succès et prouve qu’il ne se limite pas à une simple tendance des réseaux sociaux. Avec Regarde-moi sorti en janvier, Pierre de Maere livre ses doutes et ses questionnements dans cet album romantique et mélancolique.

En concert dans de très nombreux festivals en France cet été, notamment ce vendredi au V and B Fest' à Château-Gontier (Mayenne), Pierre de Maere a répondu aux questions de 20 Minutes dans ce nouvel épisode de Hits Tips et révèle quel personnage de Skam lui a inspiré Un jour je marierai un ange.