« Cela fait deux ans que j’entends, dans le milieu de la musique, des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d’Antoine Lomepal. » Sur Instagram, Jenna Boulmedaïs, rédactrice en chef du média indépendant Joly Môme accuse le chanteur Antoine Valentinelli, alias Lomepal de faits pouvant être qualifiés d’agressions sexuelles. D’après Jenna Boulmedaïs, « toute l’industrie musicale est au courant ». « Ce silence n’est littéralement plus possible. […] Parlez-en, faire mine de ne pas savoir c’est être complice, c’est accepter. »

« On ne peut plus garder le silence sur des actes aussi graves »

Dénonçant aussi les agissements de Nicolas Bedos et de Gérard Depardieu, Jenna Boulmedaïs raconte être « profondément triste du silence qu’il y a dans certains milieux concernant les agissements illégaux d’hommes beaucoup trop à l’aise ».

On ne peut plus garder le silence sur des actes aussi graves. […] Alors parlez, le plus vite et fort possible.

Pour l’heure, le chanteur, rappeur et auteur de trois albums (Flip, Jeannine et Mauvais Ordre) ne s’est pas publiquement exprimé sur ces accusations. Pour l’instant, aucune victime n’a également publiquement témoigné.

Sur Twitter, nombre de fans du chanteur et de proche de la scène musicale sont allés dans le sens de la rédactrice en cheffe du média. @Lucie_OttoBruc écrivait par exemple : « Lomepal ça fait + de 5 ans que des témoignages sortent hein. […] Vraiment demandez IRL aux gens de la musique, de la prod, de la réal, du skate ''Lomepal il est safe ?'' Vous allez voir le nombre de langues qui se délient ».