La chanson caritative « We are the world » écrite par Lionel Richie et Michael Jackson a réuni le gratin des chanteurs américains en 1985 dans le but de lutter contre la famine en Ethiopie. Pourtant, l'enregistrement de ce tube fraternel et fédérateur ne s'est pas fait sans tensions entre certains interprètes.

Frédéric Granier, auteur du livre Imagine - Ces 12 chansons qui ont fait l’histoire (Editions Perrin) nous raconte en vidéo les coulisses de la création de ce classique, après nous avoir déjà expliqué pourquoi « Imagine » a été « un tube écrasant » pour John Lennon, et comment « Aux armes et cætera » a été à l’origine de la transformation de Gainsbourg en Gainsbarre.