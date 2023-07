C’est le genre de nouvelles qui donne le sourire. Le festival des Nuits de Fourvière, qui a débuté le 31 mai dernier et qui devait se terminer le 28 juillet prochain à Lyon, vient d’annoncer sa prolongation exceptionnelle pour un concert « surprise » : Indochine se produira le 29 juillet, au grand théâtre, dix-sept ans après son dernier passage sur cette scène. Le groupe mythique souhaitait ajouter une date à son « festivaltour 2023 ».

#FestivalTour 2023 complet : Indochine a souhaité ajouter une dernière date française surprise le 29 juillet à Lyon dans le cadre des Nuits de Fourvière !



Concert exclusif et adapté au Théâtre Antique de Fourvière



🎟️21 juillet à 11h exclusivement sur https://t.co/Cz1TYBxs4q pic.twitter.com/wBkmiuAhPC — Indochine (@indochinetwitt) July 19, 2023



En plus d’être une « surprise », ce show sera « exclusif » et devra s’adapter aux capacités de la jauge du public et ses 4.400 places. La tournée des festivals de ce groupe de pop-rock iconique a affiché complet, notamment à Musilac, à Aix-les-Bains, où les 30.000 billets ont rapidement été sold out à l’annonce de sa venue.

Il faudra alors faire vite, ce vendredi 21 juillet, dès 11 heures sur le site de vente en ligne des Nuits de Fourvière, pour réussir à avoir une place. Les tickets seront au tarif unique de 58 euros.