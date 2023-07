« Imagine all the people, living life in peace… » Qui n’a jamais entendu ni fredonné l’air de la chanson la plus mythique de John Lennon ? Imagine fait incontestablement partie de ces morceaux ayant marqué le monde entier. Dans son livre Imagine - Ces 12 chansons qui ont fait l’histoire (Editions Perrin), Frédéric Granier raconte les petits secrets de fabrication de ces tubes.

Pour 20 Minutes, le journaliste en a sélectionné quatre et, tout au long du mois de juillet, il nous en fait le récit en vidéo. Le classique de l’ancien membre des Beatles ouvre la marche. Et l’on y apprend que Lennon a presque regretté d’avoir écrit cet hymne à la paix.