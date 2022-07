Enorme moment d’émotion hier au Newport Folk Festival, dans l’Etat du Rhodes Island aux Etats-Unis. Alors que le concert de clôture annonçait « Brandi Carlile & friends », les spectateurs ont eu la surprise de voir la chanteuse de country arriver sur scène aux côtés de Joni Mitchell, légende de la musique folk.

Victime d’une grave rupture d’anévrisme en 2015, l’artiste canadienne de 78 ans, a interprété d’une voix fragile treize morceaux, dont plusieurs de ses classiques.

Les larmes de Brandi Carline et Wynona Judd

Brandi Carlile, qui l’a accompagnée en duo sur tous les titres ou la chanteuse country Wynona Judd, qui a fait quelques chœurs, n’ont pu retenir leurs larmes en entendant Joni Mitchell chanter Both Sides, Now, une chanson écrite quand elle avait 23 ans : « I’ve looked at life from both sides now/From up and down, and still somehow/It’s life’s illusions I recall/I really don’t know life at all » (« J’ai vu la vie des deux côtés/Depuis le haut et le bas, et d’une certaine manière/Je ne retiens de la vie que ses chimères/Je ne connais rien à la vie, en vérité »)

Le public a aussi manifesté bruyamment son enthousiasme lorsqu’elle a chanté avec un sourire cette phrase du refrain de la sublime ballade A case of you « I would still be on my feet » (« Je serais toujours sur pied »), ou quand elle a passé une guitare à son épaule pour faire un solo sur Just Like This Train. Guitariste inventive et exceptionnelle, elle a dû totalement réapprendre à jouer après sa rupture d’anévrisme.

Premier concert complet depuis 2002

Cette année, elle était déjà apparue sur scène pour un hommage qui lui était rendu par d’autres artistes à Las Vegas, lors du gala MusiCares précédant la cérémonie des Grammy Awards, mais c’est la première fois qu’elle donne un concert complet depuis 2002.

Joni Mitchell a été une figure majeure de la génération des folk rockers des années 60 avec des succès comme Big Yellow Taxi, un hymne à l’environnement qu’elle a interprété dimanche et qui fut samplé par Janet Jackson pour son morceau Got 'Til it’s gone, Both Sides, Now et Woodstock, à la gloire du célèbre festival auquel elle n’avait pourtant pas participé en août 1969.