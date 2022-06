Un quatrième album en trois ans mais toujours le même besoin de prouver. Le rappeur marseillais Soso Maness sort ce vendredi A l’Aube, « parce que nul ne peut atteindre l’aube sans être passé par l’obscurité de l’année ». Un album construit autour de son nouveau statut et les difficultés qu’il engendre, comme s’est confié Soso Maness à 20 Minutes.

Qu’est ce qui a changé depuis la sortie d’« Avec le Temps », il y a un an ?

J’ai fait beaucoup de concerts déjà. J’ai aussi obtenu un autre statut, que je me dois de conforter. Il y a aussi eu beaucoup de zones de turbulence et je pense que ça se ressent dans ce nouveau projet. Je veux être le plus en phase avec ma réalité, je rappe avec mon cœur et ce n’est pas de la fiction. Quand ça ne va pas, je me dois de le dire.

Vous semblez énervé sur beaucoup de morceaux de l’album, est-ce que ça traduit votre état esprit du moment ?

Tu vois les séquençages avec des appels manqués, des appels sortants, et à la fin on revient. Il y a eu des éclaircies mais aussi beaucoup de zones d’ombre. Autant dans ma vie privée, que dans la street.

Est-ce que c’est lié à votre nouveau statut ou c’est la rue qui vous rattrape ?

C’est un mélange de tout ça. Il y a la pression, même si c’est un kif en même temps. Ça a été très difficile d’écrire ce quatrième album, je suis carrément parti dans la jungle. J’en ai fait quatre en trois ans, et comme je te disais je veux être en phase avec ma réalité. Des nouveaux thèmes sont abordés, sur la réalité obscure de notre ville, sur ce nouveau statut.

Votre nouvelle vie de rappeur semble parfois difficile à concilier avec votre ancienne vie de quartier…

Ouais c’est normal que ce soit compliqué. Le regard de certaines personnes change, heureusement pas tout le monde. J’ai la chance de venir d’un quartier magnifique, où je peux faire TP dans le bloc [opération de lancement de ses nouveaux albums à Font Vert, son quartier] avec 2.000 ou 3.000 personnes en leur faisant totalement confiance. Mais je vois aussi le regard de personnes, dont certaines ne me disent plus bonjour, et je me demande ce que j’ai bien pu faire. A part avoir réussi. Mais c’est un peu la mentalité de quartier, même quand les meilleures choses arrivent il y aura toujours de la jalousie. Le problème, c’est que j’y pense vraiment souvent, et je ne devrais pas autant y penser parce que ça me fait du mal à moi-même.

Racontez-nous pourquoi être parti dans la jungle amazonienne ?

J’avais besoin de partir dans la jungle pour me prouver à moi-même. Me prouver que je suis capable et légitimer ma place, aller chercher plus loin. Je me considère comme un éternel rookie [première année dans un sport universitaire américain], mais au moins je suis un peu moins attendu. C’est la meilleure des positions, parce que le rookie s’il perd aux points, on dira que c’est un beau combat alors que si le champion perd, ce sera moyen. C’est un moyen de m’enlever de la pression.

Alors qu’est ce qui est le plus dangereux entre la jungle et le quartier ?

Dans la jungle, il y a tout de dangereux. Le ter-ter est dangereux si tu joues, alors que la jungle elle joue avec toi. Tous les éléments, tout est dangereux. Tu vois une petite grenouille, elle est venimeuse, tu vois des fourmis, elles viennent te mordre. Le moindre petit truc est dangereux. Mais j’ai kiffé, c’était une bête d’expérience et maintenant j’espère envoyer d’autres rappeurs dans des zones hostiles. J’ai toujours été attiré par le dépassement de soi, je voulais aller au Pôle Nord mais c’était un peu compliqué. Mon but dans un premier temps c’était amour, copain et aventure. L’amour je l’ai, les copains sont mon moteur et maintenant l’aventure.

Pourquoi avoir donné ce titre « A l’Aube » à votre album ?

Parce nul ne peut atteindre l’aube sans être passé par l’obscurité de l’année. C’est un nouveau départ après des galères. La musique, le cinéma, ce reportage dans la jungle… Je suis à l’aube d’une vie artistique complètement assumée. Je ne veux plus être résumé à un mec de rue qui sait faire du rap. Je veux qu’on dise que Soso Maness est un artiste.

Vous avez passé votre été dernier sur les routes pour des concerts, des festivals, qu’est-ce que vous prévoyez cet été ?

Cet été, on va être de partout, c’est mon kif de rencontrer les gens, partager mon énergie, et voir la foule vibrer au rythme des BPM. Le peuple a des problèmes, nous aussi, donc on va les oublier le temps d’une heure de fête. J’aime enrager la foule, il ne faut pas oublier que j’ai grandi dans les gradins des MTP [groupe de supporters de l'OM], et je me comporte sur scène comme un capo au stade. Qui enrage le public même quand tu perds de deux ou trois buts.

Dernièrement vous confessiez sur Instagram être souvent seul pour la promo. C’est difficile à croire qu’un artiste comme vous mange seul, non ?

C’est vrai, ça fait deux ou trois mois que je suis seul, que je reste seul. En vrai tu as beaucoup de gens autour de toi pour te faire accélérer alors qu’au fond ça te ralentit. Moi je suis réglé, je me lève tôt, je fais mes trucs et cette solitude me permet de rester concentré dans ce que j’ai à faire. Tu ne sors pas, ni la nuit, tu prends ton train, tu fais ta mission sans être parasité. Mais après c’est comme au foot, tout dépend de la sélection.