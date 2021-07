Le tube de l’été sera-t-il signé par une artiste française ? Après Aya Nakamura et son Bobo, puis Clara Luciani qui Respire encore, Nolwenn Leroy compte bien faire entrer son dernier titre dans la tête des Françaises et des Français. Quatre ans après l’album Gemme, la chanteuse a dévoilé Brésil, Finistère, une chanson écrite, composée et produite par Benjamin Biolay.

Cela ne vous aura pas échappé, la Bretagne natale si chère à l’artiste est au cœur de son retour à la musique. Dans un titre solaire et entraînant, Nolwenn Leroy chante son envie de « danser ce soir comme si c’était le dernier soir ». Hymne d’un sursaut de la vie d’avant, cette chanson a été écrite avant le premier confinement et sort donc près d’un an et demi après. « C’était un peu cette volonté, après tous ces mois difficiles que l’on a vécus, de se rapprocher et de danser », confesse l’interprète auprès de nos confrères de RTL.

Retour aux sources à la rentrée

Ce retour musical s’accompagnera d’un nouvel album, dont la sortie est prévue pour l’automne prochain. Mais ce n’est pas tout ! Les téléspectateurs et téléspectatrices de TF1 pourront voir Nolwenn Leroy plonger dans un bain de nostalgie à la rentrée pour un prime événement consacré aux vingt ans de la Star Academy. Tournée fin juin, l’émission a réuni les anciens candidats du programme, de la première saison jusqu’à la dernière.