RAP La collaboration entre Orelsan et Ninho marque le retour du projet No Limit

Orelsan dans le clip de « Millions » — Capture d'écran/YouTube

Cela faisait plus de deux ans que l’on attendait qu’il rappe à nouveau. Vœu exaucé pour les fans d’Orelsan qui a signé son retour dans Millions, en featuring avec Ninho, où les deux artistes en disent plus sur le revers de la médaille du succès. « Millions d’euros, millions de streamings, millions de problèmes, c’est la merde », chantent les deux hommes dans cette chanson dont le clip a atteint les 760.000 vues en vingt-quatre heures.

Plus que son come-back dans la musique, Orelsan a profité de ce nouveau clip pour annoncer son retour sur scène. Sur l’un des plans de la vidéo, on aperçoit le chanteur en haut d’un immense panneau d’affichage. S’affichent alors quatre dates : les 16, 17, 18 et 19 mars 2022 à l’Accor Arena de Paris. Et surprise, la billetterie est déjà ouverte ! Nul doute que d’autres concerts seront à prévoir dans différentes salles de France, après la très probable sortie d’un nouvel album.

Millions fait partie de la compilation No Limit, projet qui vise à réunir des artistes français et internationaux de premier plan en featuring. « Pour chacun des duos proposés, l’idée est d’associer des artistes que tout oppose en théorie, mais qui vont créer des combinaisons gagnantes prouvant qu’il n’y a pas de limites dans la créativité et l’artistique », expliquait le label Mansa Music dans un communiqué de presse publié en juillet 2020.